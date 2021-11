Inondations : l’élan de solidarité s’essouffle, la Croix-Rouge recherche des bénévoles

Au début, il fallait faire tomber des murs, sortir des gravats, déblayer… Aujourd’hui, les besoins sont toujours aussi importants, mais ils ont évolué. " On passe chez les gens qui sont plus isolés pour distribuer les repas, on prend le temps de discuter avec eux s’ils en ont envie ", raconte Bernard Benoît. " C’est pour ça que c’est important d’avoir des bénévoles récurrents, comme ça les gens vont avoir l’habitude de nous voir et ils vont plus facilement nous parler de leurs problèmes. "

Nous essayons de trouver des bénévoles stables et récurrents

Quatre mois après les inondations, la Croix-Rouge voudrait en effet fidéliser ses bénévoles. " Nous avons eu beaucoup de bénévoles ponctuels et on les remercie encore ", explique Lucas Herkenne, responsable Croix-Rouge pour la zone de Trooz. " Mais maintenant nous sommes dans une phase où nous essayons de nous tourner vers l’avenir. Nous essayons de trouver des bénévoles stables et récurrents, même si c’est deux heures par semaine, pour développer cet aspect plus social de nos points d’accueil. "

A l’approche des fêtes, la Croix-Rouge est aussi à la recherche de coups de main et de bonnes idées pour égayer un peu le quotidien des sinistrés, celui des enfants en particulier.