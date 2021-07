Inondations: l’armée évacue les sinistrés restés coincés chez eux à Chênée

Après une nuit chaotique réfugiés aux étages de leur habitation, les riverains de Chênée ont pu commencer à sortir de chez eux vers 6h ce vendredi matin. L’armée, les pompiers et la police sont arrivés vers 8h30 pour les évacuer. Les premiers secours que ces sinistrés voient depuis 24h. Là-bas, l'eau commence timidement à se retirer mais certaines rues sont toujours problématiques. La priorité des autorités communales : mobiliser les policiers et les ouvriers pour venir en aide aux citoyens, pour déblayer et pour nettoyer. Du renfort viendra de Flandre et de Bruxelles.

"Evacuez, c’est un ordre" : l’injonction est ferme. Des militaires frappent de maisons en maisons pour faire sortir les Chênéens restés chez eux, quitte à forcer les portes. Beaucoup d’habitants n’ont pas eu le temps de fuir tant l’eau est montée rapidement. La Vesdre a littéralement traversé les maisons et les jardins. Les murs effondrés et vitrines brisées donnent une idée de l’intensité du courant.