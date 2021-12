Inondations et pollution : quel est l'état de la population des poissons dans la Meuse à Liège ?

Le pêcheur, un homme comme les autres, mais un homme évidemment très attentif à l’évolution de nos cours d’eau, notamment depuis les inondations catastrophiques de la mi-juillet. C’est le cas d’un passionné, rencontré le long de la Meuse à Liège, une canne à pêche à la main. Un habitant de la région de Dinant qui, depuis des années, n’hésite pas à parcourir une centaine de kilomètres pour venir pêcher à Liège, en bord de Meuse.

"Un sandre de plus ou moins 85 centimètres", décrit-il en sortant le poisson de l’eau. "Pour la Meuse, c’est un beau spécimen, même si ça arrive qu’on fasse souvent du beau poisson ci." Selon le pêcheur, la région liégeoise est très réputée pour la pêche du carnassier. Alors qu’est-ce qui plaît tant à ces poissons pour qu’ils viennent barboter ici ? "Ici, l’eau n’est pas la même que chez nous. Elle est un peu plus polluée", explique-t-il. "On remarque que quand les eaux sont un peu moins polluées, le carnassier a un peu plus dur à se reproduire et à se maintenir dans le cours d’eau."

Cette interprétation est partagée par les services spécialisés dans la gestion des cours d’eau. Au service de la pêche de la Région Wallonne, on confirme que même si la situation s’est améliorée ces vingt dernières années, la Meuse liégeoise reste polluée en matières organiques contenues dans les eaux usées. Et cela favorise le développement de certains petits poissons type gardons, un des plats favoris des carnassiers comme les sandres et les brochets.

Les poissons ont-ils déserté la Meuse depuis les inondations ?

Notre pêcheur le constate : "Il y a eu beaucoup de perturbations au niveau des poissons. Ils ont dû se réfugier dans des endroits beaucoup plus calmes. Donc forcément, le poisson a beaucoup changé de secteur." Aucun chiffre précis n’existe sur l’évolution de la population des poissons dans nos eaux. Les études sont toujours en cours mais le service de la pêche de la Région Wallonne a tout de même constaté que de nombreux poissons sont morts lors de ces crues, et que d’autres sont effectivement partis chercher des eaux plus calmes.