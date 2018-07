Inondations en Province de Liège: les assurances ont déboursé 15 millions d'euros

Ce printemps, la Belgique a été touché par de violents orages et inondations. La Province de Liège a particulièrement souffert avec deux vagues d'intempéries au mois de juin. Elles ont balayé les communes de Liège, Seraing, Flemalle, Herstal ou encore Spa pour n'en citer que quelques-unes. Les dommages sont particulièrement importants dans la région.

D'après Wauthier Robyns, le porte-parole d'Assuralia, la fédération des assureurs, la Province de Liège est celle qui a souffert le plus : "La Province de Liège a compté environ 4.000 déclarations de sinistres sur un total de 14.000 pour tout le pays. Du côté des payements des compagnies d’assurance, les assureurs ont payé 15 millions d’euros à des assurés en Province de Liège, environ 30% de ce qui a été payé dans l’ensemble du pays. L’indemnité qui a été payée aux assurés victimes des intempéries s’élevaient pour l’ensemble du pays à près de 3.500 euros. En Province de Liège, les assureurs ont payé environ 3.800 euros par assuré en moyenne, en sachant évidemment qu’il y a des gens pour qui c’est plus et des gens pour qui c’est moins."