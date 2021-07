Inondations en Belgique : un 21 juillet sous le signe de la solidarité

Ainsi, à La Brouck, dans l’entité de Trooz, des cars de bénévoles sont venus prêter main-forte aux sinistrés durant toute la journée. Parmi ceux-ci, 71 personnes venues de Jurbise dans le Hainaut. Stéphane Gillard en était l’organisateur." Les volontaires ont répondu à l’appel très rapidement. En deux ou trois heures, le car de 54 places était rempli. En plus du car, on est venu avec des camionnettes dont une remplie de victuailles et de produits de nettoyage ainsi qu’avec un semi-remorque chargé de bouteilles d’eau".

En ce jour férié, plutôt que de prendre du bon temps au soleil, ces bénévoles ont choisi de se retrousser les manches. " On voulait un 21 juillet solidaire, c’est vraiment comme ça qu’on l’a imaginé en famille " explique Sly qui est venue avec son compagnon et leurs quatre enfants " On ne s’est pas posé de question, on s’est juste dit qu’il fallait se serrer les coudes".

Pour toutes ces personnes, ce 21 juillet aura pris tout son sens. "On s’est retrouvé avec des néerlandophones, des gens de Huy… Ça parlait dans toutes les langues. Du coup, c’était une vraie fête nationale ! " raconte Julie, venue avec son mari et sa fille " Toute cette solidarité nous fait sentir vraiment belge"!