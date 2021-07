Inondations en Belgique : Liège, Verviers… pour faciliter le travail des secours, plusieurs autorités appellent à éviter l’aide "sauvage"

Les manches se retroussent et la solidarité s’organise pour aider les sinistrés. Mais le renfort non organisé peut aussi compliquer le travail des secours. Le Gouverneur de Liège et la bourgmestre de Verviers appellent à l’organisation.

Du côté de Verviers, la bourgmestre Muriel Targnion a fait savoir que la commune arrivait à saturation au niveau du stockage des dons de vêtements. Si elle remercie grandement la population belge pour l’élan de solidarité, elle précise qu’il "importe de privilégier les dons alimentaires auprès du Relais social urbain de Verviers (rue de la Calamine, 52 à Stembert)."

►►► A lire aussi : Inondations en Belgique : le point sur l’alimentation en eau, gaz et électricité

La circulation dans les zones sinistrées se voit par ailleurs limitée aux seuls riverains ainsi qu’aux personnes leur portant secours. "Le travail de nettoyage étant très fortement entravé par la circulation des piétons et des véhicules motorisés."

Quant aux dons financiers, "un compte BE46 0910 1962 3836 a été ouvert par la Ville de Verviers. Tous les dons sont évidemment les bienvenus avec en communication : Dons Sinistrés Inondations Verviers 2021", complète la bourgmestre dans un communiqué.

S’informer auprès des communes

Même son de cloche auprès du Gouverneur de Liège. Hervé Jamar demande dès lors aux citoyens d’appeler les communes avant de se déplacer. Les élans de solidarité "sauvages" compliquent en effet le travail des secours sur le terrain.

Les autorités sont débordées et ne savent plus gérer l’afflux de solidarité. Preuve en est, cet après-midi, des Carolos se sont vu refuser l’accès à Fraipont, village de la commune de Trooz. Selon nos informations sur place, la commune a des difficultés à gérer les élans de solidarité.

La police de la Liège informe également les citoyens sinistrés

Les infos mobilité sur Liège sont actualisées sur cette page Facebook . Il est néanmoins conseillé d’éviter le transit par Liège.

Pour contacter la cellule "sinistrés" des services de la Ville de Liège, formez le 04/2218181

Pour une information relative aux mesures de sécurisation ou pour pomper votre cave : formez le 1722 ou contactez le département des travaux de la Ville de Liège au 04/238.31.88. Les demandes seront centralisées et traitées en fonction des priorités .

. Pour l’évacuation des biens endommagés de votre habitation, située sur une zone sinistrée : placez-les sur votre trottoir, sans déborder sur la voirie qui doit rester accessible aux camions des services de collecte d’encombrants.

Intradel ouvrira exceptionnellement, ce lundi 19 juillet, 27 recyparcs dans la Province de Liège, liste sur https://bit.ly/3ijX7YV

La collecte hebdomadaire de déchets est maintenue sur le territoire (sous réserve que les camions de collecte puissent accéder à votre rue le jour de collecte prévu).

Pour toute question relative à l’électricité et au gaz, consultez le https://www.resa.be/fr/en-temps-reel/pannes-et-interruptions-de-service/

Pour effectuer des dons matériels ou proposer votre aide, vous pouvez vous inscrire via la page Facebook " Ville de Liège ".

Rappel : pour toute situation urgente, formez le 112.

Pour obtenir des informations sur un proche dont vous êtes sans nouvelles, pour obtenir un soutien psychosocial ou des réponses à des questions relatives à des dégâts matériels : formez le 1771

La question de l’eau ?

Il semblerait que plusieurs rumeurs fassent état d’une eau non potable. Les autorités rappellent que toutes les informations concernant l’eau sont disponibles sur les sites de la CILE et de la SWDE.

