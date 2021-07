Inondations en Belgique : le calme revenu, la solidarité s’organise à Verviers, Theux et Grivegnée

"Mais on espère, et on devrait avoir plus de précisions ce matin, que des personnes vont pouvoir être retrouvées parce qu’elles sont tout simplement sans électricité, et donc pas contactables. Ou qu’elles sont dans des centres d’accueil qu’on a créés depuis hier après-midi", précise Muriel Targnion, bourgmestre de Verviers.

La commune a donc dû faire face à d’autres types d’imprévus. "On a dû évacuer il y a deux jours 50 résidents d’une maison de repos, et ce matin, on fait une deuxième vague de 70 résidents, alors qu’il y a plus de problèmes d’inondations, mais il n’y a plus la capacité d’utiliser les bâtiments."

Ensuite, le deuxième problème, ce sont les coupures d’électricité. "Du fait que nous n’avons plus d’eau et qu’une grosse partie de la localité n’a plus d’électricité."

La situation était également catastrophique à Theux. Mais d’après Alexandre Lodez, le président du CPAS, ça s’est un peu calmé. "De manière générale, depuis hier 15h, on sent véritablement que le Wayai et la Hoëgne ont rediminué, de telle manière à ce qu’on a pu commencer dès hier, à 15 h, l’opération de nettoyage."

La solidarité au rendez-vous

Sur les hauteurs de Liège, davantage épargnées par les dégâts, la solidarité s’organise aussi. A Grivegnée, la Ville de Liège a installé son principal centre d’accueil, où les sinistrés peuvent venir se restaurer, dormir, trouver de l’aide d’une manière générale.

Car si la plupart des gens ont été relogés chez des proches ou dans les hôtels de Liège, certains avaient décidé de passer la nuit chez eux.

C’est le cas de Lisette et Joseph, habitants de Chênée, au confluent de la Vesdre et de l’Ourthe, les deux cours d’eau qui ont largement débordé toute la journée d’hier et depuis mercredi. Ils se sont alors très vite retrouvés sinistrés. Ils sont arrivés au centre d’accueil cette nuit, à une heure et demie du matin.

"On a entendu crier dans la rue, 'il y a quelqu’un, il y a quelqu’un ?', on a ouvert la fenêtre, on était à l’étage. Et on a vu des jeunes avec une pelleteuse qui, quand on a ouvert la fenêtre, nous ont vus et ont dit : 'est-ce que vous voulez partir au chaud pour pouvoir manger, aller dormir au chaud et boire une tasse de café ?' Mon mari et moi, on s’est regardé, on s’est dit " on y va ou on n’y va pas ?", se souvient Lisette.

Je ne leur ai pas dit merci. Merci, merci !

Jusque-là, Lisette et Joseph craignaient le niveau de l’eau. "Et on s’est dit : 'après tout, on va y aller'. Parce qu’on avait froid, on n’était pas bien. On est alors descendus au rez-de-chaussée, où l’eau avait quand même diminué, on a ouvert la porte, et avec leur pelleteuse, ils nous ont pris tous les deux dans le bac, ils nous ont soulevés et nous ont portés jusqu’au pont du Lhonneux."

Face à cette solidarité, Lisette n’a qu’un regret : "Je ne leur ai pas dit merci. Merci, merci ! Ils nous ont dit : "Madame, on le fait avec plaisir, avec plaisir. On est là pour vous aider ".