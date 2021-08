Inondations: des tonnes de carcasses de voitures chez les dépanneurs

Dans l'entrepôt, le spectacle est désolant. Des voitures à perte de vue, déclassées, remplies de boue, en partie broyées par la violence des inondations. Rien que dans cet entrepôt de 8000 mètres carrés, il y a environ 400 voitures, et cela ne représente même pas la moitié des véhicules récupérés par l'entreprise. Damien Withers, co-gérant des entreprises de dépannage ADS-Bayards: "Dans les 15 jours qui ont suivi les inondations, on a enlevé à peu près 1200 véhicules, et dans les jours qui ont suivi, on en a enlevé encore une dizaine en moyenne tous les jours. Il y a toute une logistique qui a dû être mise en place. On a répertorié les véhicules en fonction de la plaque quand elle était présente, mais on a eu le problème que beaucoup de gens ont enlevé leur plaque pour ne pas qu'on leur vole. Après, on a répertorié par marque, par modèle, par couleur, et avec le numéro de châssis, quand il était visible".

Un travail titanesque

Le dépanneur, l'un des plus importants de la région, n'avait jamais vu ça. Afin de répondre à la demande, il a dû louer trois entrepôts. Plusieurs fois par jour, des épavistes viennent récupérer les véhicules, généralement pour les recycler. Pour l'entreprise de dépannage, le travail n'est pas simple. Francis Dumont, co-gérant des entreprises de dépannage ADS-Bayards: "Il y a plusieurs difficultés. La première, c'est que les véhicules sont gorgés d'eau, ils sont donc plus lourds que d'habitude. On a aussi les véhicules qui ont les freins bloqués ou les boites de vitesse qui sont bloquées. C'est donc difficile de les charger. On se tracasse un peu parce que ça prend plus de temps que ce qui était prévu initialement. On pensait que les véhicules allaient être tous partis dans le courant du mois, et ici, on en a encore beaucoup".

50 000 voitures hors d'usage

Damien Withers et son père avec qui il travaille ne veulent pas se plaindre. Chaque jour, ils voient et entendent la détresse des gens, et sont aussi prêts à aider. Francis Dumont: "C'est très triste, pour les gens d'abord, et puis, quand on voit comme ils sont démunis de tout, j'essaye de faire le plus pour eux pour ne pas que ça leur coûte trop cher vu qu'ils ont tout perdu. Il y a des voitures qu'on laissera partir bénévolement".

Ici, 20% des voitures n'ont pas encore retrouvé leur propriétaire. En tout, selon le groupe Comet, actif dans le traitement des déchets, les inondations auront mis hors d'usage 50.000 véhicules.