Inondations: des équipes de spécialistes pour évaluer les dégâts dans les églises

Les inondations de juillet ont aussi touché plusieurs églises et endommagé de manière plus ou moins importante leur patrimoine. Un comité de crise a été mis en place et des équipes du CIPAR, le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, ont entamé des visites de terrain pour évaluer les dégâts subis par les différentes églises et voir ce qui peut être fait.

Une équipe était ainsi récemment à Tilff, à l'église Saint-Léger. Nous y avons rencontré Maura Moriaux, responsable de la gestion des inventaires du patrimoine mobilier religieux des églises au sein du CIPAR: "On a dénombré environ 30 églises paroissiales qui ont été touchées" explique-t-elle. "Maintenant, les impacts sont variables. Ici, à Tilff, a priori, il y a une communauté locale qui a très très bien réagi dans l'urgence et les dégâts semblent être relativement limités. A Verviers aussi, la communauté locale a vraiment réagi dans l'urgence et a très bien réagi. Les visites ont commencé début août. On a déjà visité 7 églises. Dans la plupart des cas, c'est surtout le mobilier en bois qui est très endommagé".