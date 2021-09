Inondations: dans les régions sinistrées, le personnel éducatif soutient les enfants

Certains sont traumatisés et nécessitent un suivi particulier. Alors dans les écoles, le personnel éducatif est attentif et veille à leur état psychologique.

Dans les communes frappées par les inondations catastrophiques du mois de juillet, beaucoup d'enfants ont vécu et vivent encore des jours cauchemardesques.

Dans une des classes de 6ème primaire, l'après-midi débute par un exercice d'écriture libre qui permet aux enfants d'extérioriser, de laisser le traumatisme les quitter peu à peu. C'est le cas de Luis. Avec sa famille, il a lui aussi été victime de ces inondations. Et pour extérioriser, il écrit: L'école a été détruite, les maisons sont en train de se faire inonder, et il y a du courant. L'eau monte, les gens ont eu peur. Mais pas que. De la tristesse, mais aussi du courage. "J'ai eu tout ça et ça m'a fait quelque chose, ça m'a choqué" témoigne le jeune garçon.

Les enfants avaient envie de prendre la parole et d'exprimer leur ressenti

Depuis le début de l'année, les instits de l'école sont plus que jamais attentifs à ces enfants qui ont connu l'enfer. Alors la clé, c'est l'expression. Charlotte Frippiat, institutrice de 6ème primaire: "Les enfants étaient fort demandeurs d'échanger, de partager leur expérience. Ils ont vécu des choses similaires, mais parfois différentes, et ils avaient vraiment envie de prendre la parole et de partager leur ressenti".

Ce mois de septembre est forcément particulier pour les enfants sinistrés, alors dans cette école, l'apprentissage n'est pas laissé de côté, mais adapté.

Des activités pour apaiser les élèves

L'école communale du Val met un point d'honneur à apaiser ses élèves, leur permettre de retrouver une certaine joie de vivre. Isabelle Malempré, Directrice: "On va organiser pas mal d'activités supplémentaires comme des sorties au cinéma, au théâtre, on va organiser des classes de dépaysement qui seront gratuites pour les enfants. Je pense que ce sera un mois de septembre plus axé là-dessus".

L'école a également fait appel à la psychologue. Elle est présente aux côtés des enfants depuis la rentrée pour éviter le développement de stress post traumatique, et pour essayer qu'ils se reconstruisent.