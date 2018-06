Inondations, coulées de boues, routes fermées... : phase d'urgence déclenchée en province de Liège

La phase provinciale d'urgence a été déclenchée en Province de Liège, conséquence des pluies diluviennes. Au centre ville comme en périphérie, des rues sont inondées et se sont parfois transformées en torrents, avec des coulées de boue qui ont nécessité la fermeture de certaines routes, de tunnels et de sorties d'autoroutes. Des cours d'eaux sont sorties de leur lit.

Parmi les zones touchées: Tilff, Wandre, Fléron, Trooz, Grivegnée, Esneux, Soumagne, Oreye, Saive et Barchon (Blegny), Huy, Trois-Pont, mais aussi les abords de la place St-Lambert à Liège. Dans le centre historique, l'escalier de la montagne de Bueren s'est transformés en cascade ce matin.

A Soumagne, la Magne est sortie de son lit. Une maison de repos est sous eaux, ainsi que plusieurs habitations.

Le Geer déborde, de même que le bassin d'orage. A Oreye, rue de Liège, comme dimanche dernier, il y a par endroits entre 20 et 30 cm d'eau.

La commune de Beyne-Heusay a déclenché un plan d'urgence. La police a donné ordre aux habitants de Moulins-sous-Fléron. Le hall omnisports de la rue du Heusay a été transformé en lieu d'accueil. Des bus ont été mis à disposition pour y amener les riverains.

A Saive, c'est tout un quartier (le Mousset) qui est inondé en raison du débordement de la Julienne et des eaux boueuses charriées depuis les champs. Le CPAS contacte toutes les personnes de + de 70 ans : soit pour fixer un passage du service des travaux dès que possible, soit pour emmener les personnes en sécurité. Deux centres d’accueil sont organisés : à la caserne de Saive et au réfectoire de l’école communale de Blegny. Des garderies sont organisées dans les écoles communales jusque 19 h ce soir si besoin. La sortie d'autoroute 36 à Barchon est également fermée et un mètre d’eau a atteint la rue thier du ry.

A Trois-Pont, la Salm a aussi débordé.

A Huy, une ligne à haute tension est tombée sur la chaussée, ce qui a provoqué une coupure d'électricité de 1 à 2 heures mais tout est réparé.

Rue des Moulins à Liège, il y a eu un effondrement de chaussée dû aux fortes pluies.

A Trooz, une cellule de crise a été mise en place où le bourgmestre est présent avec le chef de police de la zone. Une personne avait disparu emportée par les eaux. Elle a été sauvée par les pompiers.

La circulation automobile est fortement ralentie voire interdite sur de nombreux axes. Dans le détail: Le Quai du Barbou est à nouveau accessible depuis le Pont Atlas. La trémie (tunnel) du boulevard Frère Orban sous le pont Albert est réouverte. Route à fort trafic, la rue de Visé est fermée à la circulation dans les 2 sens pour permettre l’intervention des services de nettoyage de la Ville suite aux inondations. Autre axe fort fréquenté, la Nationale 3 est fermée à hauteur de Beyne. Suite à un effondrement de chaussée, la rue des moulins est fermée à la circulation au niveau de la rue des Piétresses. La rue du Couvent est également fermée. Le Sart Tilman est à nouveau accessible depuis la Rue de Tilf et le Boulevard de Colonster. La Nationale entre Nessonvaux et Chenée est également.

Au niveau des trains, le trafic a été interrompu ce matin entre les Guillemins et Herstal, en raison des fortes pluies.