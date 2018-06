Inondations, coulées de boues, routes fermées...: le point sur la situation en province de Liège

La phase provinciale d'urgence a été déclenchée en Province de Liège, conséquence des pluies diluviennes. Au centre-ville comme en périphérie, des rues sont inondées et se sont parfois transformées en torrents, avec des coulées de boue qui ont nécessité la fermeture de certaines routes, de tunnels et de sorties d'autoroutes. Des cours d'eaux sont sorties de leur lit.

Le Geer déborde, de même que le bassin d'orage. A Oreye, rue de Liège, comme dimanche dernier, il y a par endroits entre 20 et 30 cm d'eau.

La commune de Beyne-Heusay a déclenché un plan d'urgence. La police a donné ordre aux habitants de Moulins-sous-Fléron. Le hall omnisports de la rue du Heusay a été transformé en lieu d'accueil. Des bus ont été mis à disposition pour y amener les riverains.

A Saive, c'est tout un quartier (le Mousset) qui est inondé en raison du débordement de la Julienne et des eaux boueuses charriées depuis les champs. Le CPAS contacte toutes les personnes de + de 70 ans : soit pour fixer un passage du service des travaux dès que possible, soit pour emmener les personnes en sécurité. Deux centres d’accueil sont organisés : à la caserne de Saive et au réfectoire de l’école communale de Blegny. Des garderies sont organisées dans les écoles communales jusque 19 h ce soir si besoin. La sortie d'autoroute 36 à Barchon est également fermée et un mètre d’eau a atteint la rue thier du ry.

A Trois-Pont, la Salm a aussi débordé.

A Huy, le chemin du Chéra (qui descend vers le Centrale) est fermé : une ligne à haute tension est tombée sur la chaussée, ce qui a provoqué une coupure d'électricité de 1 à 2 heures mais tout est réparé.

Rue des Moulins à Liège, il y a eu un effondrement de chaussée dû aux fortes pluies.

A Trooz, la cellule de crise communale a été levée vers 18h15. Une personne avait disparu, emportée par les eaux. Elle a été sauvée par les pompiers. Les inondations ont été localisée principalement dans les quartiers suivants : Fonds-de-Forêt, rue Noirivaux et rue de l’Eglise. La circulation est à nouveau possible sur la N61. A hauteur de La Brouck, la circulation est limitée à une bande. La N673 vers Fléron est toujours fermée. Une déviation est mise en place. En cas de besoin, deux numéros : 04 259 86 60 ou le 1722.

Chaudfontaine a levé sa cellule communale de crise

La commune de Chaudfontaine a levé sa cellule communale de crise vendredi en fin d'après-midi, après l'avoir déclenchée à cause des intempéries. La commune a réussi à résoudre les situations les plus problématiques.

Les pluies torrentielles de vendredi matin ont provoqué de nombreux dégâts sur la commune de Chaudfontaine qui a été contrainte de déclencher son plan communal d'urgence, qui coordonne les interventions prioritaires.

"La cellule communale de crise, en contact permanent avec le centre de crise provincial, a pu contrôler l'ensemble des opérations locales, en collaboration avec la zone de police Secova, les services des pompiers de l'ILE, le CPAS et l'AiDE", l'intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège, a indiqué vendredi soir la commune par communiqué. "Les situations les plus problématiques ont été résolues, à Vaux-sous-Chèvremont et à Chaudfontaine."

Au vu de l'amélioration de la situation climatique, la cellule communale de crise a été levée à 17h00. Toutefois, les services communaux restent en alerte et invitent les habitants à composer le numéro d'urgence 1722 en cas de problème.

350 interventions pour les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau

Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, sont intervenus à 350 reprises ce vendredi dans le cadre des intempéries qui ont balayé la région, a fait savoir la zone de secours. "S'il n'y a fort heureusement pas de blessé à déplorer, les dégâts sont considérables, tant au niveau des habitations que des infrastructures, comme les routes", ont indiqué les pompiers.

Ces différentes missions ont mobilisé l'ensemble des moyens humain et matériel de la zone de secours. Quelques dizaines d'interventions sont encore en attente mais les pompiers espèrent pouvoir les effectuer en cette fin de journée. La phase provinciale du plan d'urgence est maintenue en vigilance durant la nuit.

Problèmes de circulation

La circulation automobile est fortement ralentie voire interdite sur de nombreux axes. Le Quai du Barbou est à nouveau accessible depuis le Pont Atlas. La trémie (tunnel) du boulevard Frère Orban sous le pont Albert est réouverte. Mais il reste des routes à fort trafic : la rue de Visé est fermée à la circulation dans les 2 sens pour permettre l’intervention des services de nettoyage de la Ville suite aux inondations. Autre axe fort fréquenté, la nationale 3 est fermée à hauteur de Beyne. Suite à un effondrement de chaussée, la rue des moulins est fermée à la circulation au niveau de la rue des Piétresses. La rue du Couvent est également fermée.

Le Sart-Tilman est à nouveau accessible depuis la Rue de Tilff et le Boulevard de Colonster mais la nationale entre Nessonvaux et Chenée est fermé.

De manière plus globale, le trafic est compliqué sur tous les axes menant vers le centre de Liège. Et au niveau des trains, on ne sait pas encore si c'est une conséquence du mauvais temps, mais la circulation est interrompue entre Guillemins et Herstal.

Les pompiers de Liège sont toujours sollicités sur différentes communes de la région liégeoise suite aux impressionnantes intempéries de vendredi, ont-ils signalé dans l'après-midi. Le nombre de leurs interventions s'élève actuellement à plus de 150.

Les fortes pluies qui ont touché l'ensemble de la région liégeoise ont provoqué de nombreux dégâts, principalement des inondations. Les pompiers de Liège ont d'ailleurs été appelés à de très nombreuses reprises depuis vendredi matin.

A 16h30, ils avaient déjà pris en charge entre 150 et 200 interventions. "Nous sommes principalement intervenus sur les communes de Blegny, Dahlem, Bassenge ou encore la Ville de Herstal pour des pompages ainsi que des sauvetages de personnes", ont déclaré vendredi après-midi les hommes du feu liégeois.

"Nous avons également dû maîtriser deux incendies de cave dans des habitations situées rue Saint-Léonard et quai Coronmeuse. Les compteurs électriques inondés en étaient la cause."

Les pompiers ont également dû intervenir à l'Île Monsin où ils devaient éviter à des produits chimiques d'entrer en contact avec l'eau.

Ceux de la Communauté germanophone sont intervenus environ 90 fois à la suite d'importantes chutes de pluie. Dans le nord, les services de secours sont intervenus une dizaine de fois, principalement sur le territoire des communes de Lontzen et de La Calamine. Dans le sud, c'est la ville de Saint-Vith qui a été la plus touchée. Outre les caves et chaussées inondées, des dégâts ont été constatés à la maison de repos Sainte-Elisabeth où beaucoup d'eau s'était accumulée sur un toit plat. De nombreux habitants ont aussi été privés d'électricité, certaines cabines de transformation électrique ayant été inondées.

Zone de secours de Hesbaye: une trentaine de pompiers volontaires sont venus en aide

Quatre-vingt pourcents des interventions des pompiers de la zone de Hesbaye liées aux conditions météorologiques vendredi concernaient la Ville de Hannut, en province de Liège, a-t-on appris auprès de la zone de secours. Une trentaine de pompiers volontaires se sont d'ailleurs relayés afin de venir en aide à leurs collègues sur le terrain.

Les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été appelés plus d'une quarantaine de fois vendredi pour des dégâts causés par des intempéries. Quatre-vingt pourcents d'entre elles se localisaient du côté de Hannut.

Caves inondées, arbres sur la route, routes impraticables dues à des coulées de boue, nettoyage de routes,... Les pompiers ont été débordés. Pour réagir de manière plus efficace, une trentaine d'hommes volontaires ont été appelés à la rescousse. Bien que la situation tend à se normaliser en cette fin d'après-midi, la zone de secours est toujours fort sollicitée.

Le centre du village de Mouland, dans les Fourons, inondé

La petite rivière de Berwinne dans les Fourons (Limbourg) a été la source de nombreux problèmes en raison de son niveau trop élevé. La phase communale du plan catastrophe a ainsi été déclenchée vendredi vers 14h30, ont indiqué les pompiers locaux et le bourgmestre des Fourons, Huub Broers.

L'inondation a particulièrement touché le village de Mouland, dont le centre s'est retrouvé sous eau. Les pompiers sont intervenus et la police a mis en place des déviations, a signalé le bourgmestre Huub Broers. "Les pompiers placent des murs de protection avec des sacs de sables. Toutes les routes secondaires ainsi que la sortie Mouland sur la E25 sont fermées. Nous conseillons vivement d'éviter la région."

Le trafic ferroviaire entre Eijsden aux Pays-Bas et Visé, en province de Liège est interrompu. Certaines personnes, en particulier âgées ou malades, ont été évacuées. Un accueil est organisé dans la salle paroissiale de Fouron-le-Comte.

La phase communale du plan de catastrophe a également été enclenchée à Tongres ce vendredi après-midi.