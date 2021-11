Inondations : Comblain-au-pont quatre mois après le déluge

Quatre mois après les inondations, certains quartiers sinistrés se sentent toujours abandonnés. Les crues de l’été n’ont pas seulement touché la vallée de la Vesdre. Les habitants en bord d’Ourthe et d’Amblève, comme à Comblain-au-Pont, n’avaient jamais vu de débordements pareils. Dans certaines maisons, l’eau a atteint les trois mètres ! Les dégâts sont encore loin d’être réparés.

Comblain n’est pas Pepinster, mais sur le Quai de l’Ourthe le bourgmestre Jean-Christophe Henon a bien quelque chose à nous montrer : "la maison que vous voyez là, la pizzeria, ses fondations sont instables depuis l’inondation. Il faudra la démolir. En face, en rive droite, vous avez le mur anti-crues. Eh bien, il a été submergé de soixante bons centimètres. Dans le village voisin, à Poulseur, dans certaines rues, il y a eu jusqu’à trois mètres d’eau dans certaines maisons."

Des mois de travail avant d’enfin se sentir chez soi

Nous interrompons Eugenio en plein travail. Sa maison est à quatre mètres du bord de l’Ourthe. Il est occupé à se fabriquer des meubles : "il y a des planches que j’essaie de garder, mais on n’aura pas fini d’ici juin, juillet de l’année prochaine !" Eugenio nous fait entrer chez lui. "Vous allez voir l’ampleur des dégâts. Ici, c’est la cuisine. Elle fait deux mètres vingt de haut. L’eau est passée soixante centimètres au-dessus ! Tout ce que vous voyez, les plafonds, tout ça, ça n’existait plus ! Tout a été refait. Ça, c’est un poêle à pellets. Il a été dans l’eau, il ne fonctionne plus. Les meubles, n’en parlons pas. Vous avez vu la cuisine, il n’y a plus de cuisine. Les divans étaient sur des tréteaux à un mètre cinquante, ça n’a pas suffi.

La maison est encore humide. Regardez le mur. Au soir, une tache va revenir. Et comme ce sont des murs en pierre, chaque fois qu’il pleut, comme ils sont encore engorgés, l’eau repasse ! "

Des vaches passaient dans l’Amblève

Comblain-au-Pont a le privilège de se trouver au confluent de l’Ourthe et de l’Amblève, au bord de laquelle se trouve la maison de Vassil. Cette maison, au soir de l’inondation, s’est transformée en île. "C’est monté d’un coup. On a été bloqués. On n’a pas su partir. On est restés deux jours à l’étage, avec ma femme, ma fille et mon chien. Personne n’a su venir nous chercher. Le courant était trop fort. Terrible. Pendant deux jours, on n’avait rien à manger. Que des boîtes de conserve. J’ai vu passer plusieurs vaches devant chez moi, dans l’Amblève, en dessous du pont. Elles flottaient la tête haute et elles meuglaient. Ma fille pleurait. C’est triste de voir ça.

Maintenant, on a renettoyé tout. On a fait tous les devis. On a commandé nos châssis, c’est fait. La cuisine équipée est commandée aussi. On doit refaire les plafonnages, électricité, carrelages, comme un peu partout." Vassil est très satisfait de ses rapports avec les experts et les assurances. Cependant, le bord de l’eau, même s’il aime ça, il pourrait, un jour prochain, ne plus avoir envie d’y rester.

Des infrastructures publiques à réparer

"Oui, effectivement, ça va coûter de l’argent à la commune" acquiesce le bourgmestre Henon. "Les montants, on ne les a pas encore. On rentre nos dossiers au fonds des calamités. On attend les devis. On a des caves inondées et des chaudières hors-service dans nos bâtiments publics : à la maison du peuple à Poulseur, à l’accueil extrascolaire la Carambole, à la bibliothèque. On a la question des ponts où on attend des études complémentaires pour avoir une estimation des coûts de réparation et l’ampleur des travaux à réaliser. Aucun pont n’a été démoli, sauf un pont privé qui appartient à une carrière le long de l’Amblève. Nous attendons aussi les devis pour les voiries communales qui ont été impactées."

Une réflexion revient dans la bouche de plusieurs de nos interlocuteurs dans la vallée de l'Ourthe : l’inondation qu’ils ont vécue était certes exceptionnellement graves, mais n’avait rien de comparable avec ce qui s’est passé dans la vallée de la Vesdre à Verviers, Pepinster, Trooz, Chaudfontaine, Chênée et Angleur.