Inondations à Verviers: isolé de la circulation depuis 20 jours, le Hameau de la Raye est enfin accessible

Le petit hameau de La Raye, situé le long de la Vesdre entre Verviers et Pepinster, a été isolé pendant plusieurs jours suite aux inondations. L’unique pont d’accès sur la Vesdre a été dans un premier temps impraticable, puis franchissable à pied uniquement. Mais à 14 heures ce mardi, c’était le soulagement : une voiture a franchi le Pont de La Raye. C’est la première depuis 20 jours. Une délivrance pour les riverains sinistrés qui ont manié l’art de la débrouille pendant trois semaines, notamment pour se ravitailler.

Le petit hameau se sent tout d’un coup un peu moins isolé. "On va pouvoir revenir avec la voiture, continuer de débarrasser la maison, jeter ce qui doit l’être et commencer les travaux", prévoit Jean-Paul, un habitant sinistré. Le hameau de la Raye, c’est six habitations et onze riverains de la Vesdre. Seul le pont du même nom autorise son accès. Au plus fort de la crue, le pont n’apparaissait plus sous les flots : les habitants ont été coupés du monde, comme Pascal : "On était coincés là, sans même pouvoir sortir nos voitures. On ne pouvait aller nulle part. C’était vraiment une sensation bizarre."

Les premiers jours, nous n’avons pas eu d’aide. On le comprend bien parce qu’on était inaccessible.

Mario, un autre riverain, s’était réfugié à l’étage avec sa compagne. L’attente fut longue : "Les premiers jours, nous n’avons pas eu d’aide. On le comprend bien parce qu’on était inaccessibles : le pont était complètement détruit, avec des arbres et des détritus dessus. Même à pied, il était difficile d’accès. Ce sont des riverains qui ont pris des tronçonneuses et qui ont commencé eux-mêmes à scier le bois." Une première libération du hameau qui a permis son ravitaillement. "Des gens qui étaient hors du hameau allaient à la friterie où à la pizzeria et ils nous ramenaient à manger. Ça s’est passé comme ça les trois premiers jours."