Inondations: à Pepinster, les experts en stabilité vérifient chaque habitation

Suite aux inondations qui ont touché la Belgique la semaine dernière, de nombreuses maisons ne tiennent quasiment plus debout. Les démolitions sont en cours, notamment à Ensival, où six maisons doivent encore être mises à terre.

A Pepinster, il y aura certainement aussi des destructions. Les experts en stabilité sont sur le terrain. Ils vont vérifier chaque habitation. Parmi ces experts, David Montfort, du bureau Greisch: "Nous faisons des diagnostics rapides sur la sécurité, d'une part sur la voie publique -les risques d'effondrement éventuellement- et puis sur la sécurité intérieure des bâtiments: sont-ils toujours accessibles, même temporairement, pour pouvoir permettre aux habitants de récupérer tous leurs biens? Et par la suite, on verra si on doit donner un avis d'inaccessibilité, voire de démolition".