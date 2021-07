Inondations à Liège : la police conseille de sortir les véhicules garés dans les parkings sous-terrain

La zone de police de Liège conseille aux Liégeois d’évacuer leur véhicule de parking en sous-sol avant qu’ils ne soient inondés. Mais "surtout ne pas le faire si l’eau commence à monter, vous mettriez votre vie en danger", insiste-t-elle.

La Meuse pourrait déborder pourrait déborder en début d’après-midi. "En raison des précipitations et du niveau de l’eau à hauteur du barrage de l’Île Monsin, la Meuse pourrait déborder ce jeudi début d’après-midi", ont la gouverneure faisant fonction Catherine Delcourt et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer. Il est demandé aux citoyens d’éviter tout déplacement inutile et de prendre des mesures préventives telles que vider les caves, prévoir des matériaux étanches pour le soupirail, du matériel de surélévation.

Deux numéros :