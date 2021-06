Inondations à Hannut: potentielle pollution des captages d'eau potable

L’orage a éclaté vers 20h et il n’a fallu qu’une demi-heure pour que les trombes d’eau s’accumulent dans les champs et dévalent avec force sur les routes, entraînant boue et cailloux. Les pompiers et les autorités communales ont été noyés d’appels pour des caves inondées. Dans certaines, l’eau montait jusqu’à 1m50. Des rues ont dû être fermées pour déblayer la boue.

Orages et averses ont provoqué de nombreux dégâts dans plusieurs villages d’Hesbaye. Lincent, Hannut, Oreye ou encore Wasseiges ont été particulièrement touchés en province de Liège. Ce mercredi matin, ouvriers communaux, pompiers et protection civile sont à pied d'œuvre pour déblayer mais aussi pour faire face à un autre problème : une pollution potentielle des captages d'eau potable.

Les pompiers de Hannut, qui ont travaillé toute la nuit, sont toujours sur le terrain avec la protection civile et enchaînent les interventions. La situation reste difficile sur les petites routes de Thisnes et Wansin. Les grands axes, eux, ont été dégagés. "On a encore pas mal de caves inondées. On a des bassins d’orage complètement remplis d’eau donc il faut les vider. La protection civile est présente pour pomper l’eau des bassins d’orage afin de pouvoir continuer à protéger les maisons et les pompiers sont dans les caves", explique le bourgmestre Manu Douette.

Les captages sont potentiellement impactés par les eaux de ruissellement

En plus de ces dégâts vient s'ajouter un nouveau problème : "Les captages sont potentiellement impactés par les eaux de ruissellement", prévient le bourgmestre. La SWDE a indiqué aux autorités communales qu’elle n’alimentait plus le château d’eau avant d’avoir le contrôle complet de l’eau. "Le château d’eau sera complètement vide à midi et ne sera plus alimenté", alors la Ville encourage les habitants à limiter leur consommation d’eau potable au strict nécessaire et organise une distribution de berlingots d'eau à l’administration communale dès 13h.

Le 1722 est toujours actif pour les dégâts importants sur les toitures, les habitations et les chaussées inondées. Le plan catastrophe a été déclenché, élément important pour les assurances et les victimes de ces inondations.