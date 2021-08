Inondations : 13.700 sinistrés rien qu’à Liège

A Liège, certains quartiers comme à Angleur, Chênée et une partie de Jupille ont subi de plein fouet les inondations de la mi-juillet. Hier, le bourgmestre a fait les comptes : 13.700 personnes ont été victimes à différents degrés de ces inondations.

Cela représente 6556 logements et 350 commerces ou bureaux de professions libérales.

Si l’électricité est en général rétablie, il en va autrement du gaz plus de 3300 compteurs sont à vérifier et, par endroits, il faut refaire les canalisations avant de récupérer le gaz et donc l’eau chaude ou le chauffage. Pour certains, ce ne sera pas avant la fin de l’automne.