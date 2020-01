Incendie volontaire à Verviers: les pompiers présents à l'audience pour rappeler la dangerosité de leur métier

Lors de certaines interventions, les pompiers se sentent menacés. C'était le cas en septembre 2015, dans la région de Verviers, où les pompiers sont intervenus pour un incendie dans un hangar de cannabis. Un incendie volontaire.

Quinze personnes sont d'ailleurs jugées en ce moment par le tribunal correctionnel de Verviers, où six pompiers se trouvaient ce matin, non pas pour créer l'agitation, mais pour être vus de la cour et pour soutenir leurs différents collègues qui se sont portés partie civile.

Parmi les six pompiers, deux ont d'ailleurs été blessés lors de cet incendie. Un incendie particulièrement violent. Il faudra en effet une soixantaine d'hommes pour le maîtriser. Lors de l'intervention, une partie du toit s'était détachée, blessant trois pompiers, les deux présents aujourd'hui et un troisième, plus grièvement, qui depuis, est toujours en incapacité de travail.

Mettre un feu volontairement, c'est faire prendre des risques inconsidérés aux pompiers

Tout cela, c'est de trop pour les pompiers qui regrettent d'avoir été mis en danger pour une histoire de cannabis. Ils veulent aujourd'hui que ce procès serve d'exemple. Ils veulent également faire bouger les consciences.

D'où leur présence à l'audience ce mardi. Quentin Grégoire, chef de zone Vesdre-Hoëgne-Plateau: "On espère, de par la présence des collègues, que le tribunal puisse être plus dur par rapport aux peines qui sont requises. Il se fait qu'il y a régulièrement des agressions ou des cas comme ici, et on a l'impression que ce n'est pas grave, ils seront en sursis, et quelques semaines après, ils vont recommencer. Qu'on le veuille ou non, aller à l'incendie, c'est un combat, c'est une guerre qu'on mène, et donc, oui, il y a des dangers importants. Et aller mettre un feu volontairement, c'est clairement faire prendre des risques inconsidérés aux pompiers dont c'est le métier".