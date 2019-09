Incendie rue Aux Ruelles à Huy: les trois bâtiments abandonnés murés

Trois bâtiments problématiques, situés rue Aux Ruelles, seront murés par mesure de sécurité suite à une visite du service des travaux, a indiqué la ville de Huy mardi.

Cette décision fait suite aux incendies qui se sont déroulés dans deux de ces trois bâtiments abandonnés, vendredi 30 août et mardi soir. Des éléments laissent penser aux autorités que les incendies seraient d'origine criminelle.

Plus largement, des problèmes d'occupation illicite, de dégradations et de nuisances diverses pour le voisinage sont connus de l'autorité communale qui, en juillet dernier déjà, s'était rendue sur place afin de mieux se rendre compte de la situation. Elle avait mis en demeure la curatelle. La société à qui appartient les bâtiments concernés est en faillite. La ville de Huy avait demandé que des mesures soient prises afin d'éviter de nouvelles intrusions et les problèmes de sécurité qui en découlent. La ville ajoute que, depuis le 2 juillet, les pompiers ont été amenés à intervenir à quatre reprises à cet endroit.

En l'absence de mesures prises par cette curatelle et à la lumière des nouveaux événements, Christophe Collignon, bourgmestre de Huy, a donc décidé de faire murer par les services de la Ville les trois bâtiments concernés. Ces derniers sont devenus dangereux : les incendies ont occasionné d'importants dégâts et les toitures menacent. Cela a incité la Ville à solliciter l'avis du bureau d'experts en stabilité. Un nouveau contact sera aussi pris avec la curatelle.

Dès jeudi matin, les services de la ville procéderont au travail. La facture liée à la réalisation de ces mesures de sécurité sera transmise à la curatelle. Christophe Collignon déplore "qu'une gestion non responsable de biens privés engendre des coûts pour la collectivité et génère à tout le moins un sentiment d'insécurité". Le collège réfléchira également à l'introduction d'actions civiles en responsabilité à l'égard de propriétaires privés qui sont à l'origine de ces situations.