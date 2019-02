Incendie dans une école à Saint-Georges-sur-Meuse: des psychologues pour encadrer le retour des élèves

Retour à l'école ce mardi pour tous les enfants de l'école Don Bosco à Saint-Georges-sur-Meuse. Ce weekend, un violent incendie, peut-être d'origine criminelle, a ravagé une partie de cet établissement qui accueille habituellement 400 élèves de maternelle et de primaire.

Ce matin, les 140 enfants des classes sinistrées vont revenir sur place, après une journée de congés forcés. Et ces prochains jours, ce sera un peu "camping à l'école".

Le réfectoire et le local informatique transformés en classes

Pour éviter un déménagement hors des murs, le réfectoire, le local informatique et même la salle des profs ont été temporairement transformés en classes, le temps de réparer ce qui peut l'être. Une cellule psychologique va par ailleurs être mise en place en soutien aux élèves et au personnel enseignant. Régine Dessart, directrice de l'école Don Bosco: "Ce matin, en tout début de journée, on va rassembler les classes concernées, réexpliquer ce qui s'est déroulé, et puis chacun retournera au sein de sa classe avec le titulaire et des personnes externes de notre centre PMS et des équipes mobiles afin de recueillir leurs questions, leurs émotions par rapport à la situation, tout simplement".

Il y aura des psychologues, sur place, pour tenter de dédramatiser la situation. "L'objectif, c'est que les enfants puissent exprimer ce qu'ils ressentent et que l'on puisse tourner la page relativement rapidement" explique la directrice.

L'acte criminel privilégié

Au niveau de l'enquête, la piste privilégiée, c'est toujours l'acte criminel. Selon la direction, deux foyers d'incendie ont été détectés: le premier au niveau de la boite à livres, le second au niveau des poubelles. Un expert s'est rendu sur les lieux du sinistre. Des prélèvements ont été effectués. Et un maître-chien est attendu sur place ce mardi.