Incendie dans un entrepôt près de Millen: les résidents locaux priés de garder les fenêtres fermées

Vers 11 h, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt du Rukkelingenweg, près de Millen, explique sur son site internet la commune de Riemst, une commune limbourgeoise limitrophe de la province de Liège. Certains véhicules agricoles y étaient stationnés et ont été endommagés. Les habitants des alentours, des deux côtés de la frontière linguistique, ont été priés de garder les fenêtres et les portes fermées et de couper la ventilation de leur maison.

De l'amiante dans les plaques de toit?

Au cours des travaux d'extinction, les pompiers ont déterminé que les plaques de toit du hangar pouvaient contenir de l'amiante. Pour vérifier cette présomption, la municipalité de Riemst a nommé une entreprise spécialisée sur les conseils des pompiers du Limbourg oriental.

Cette société prendra les mesures nécessaires cet après-midi pour déterminer s'il y a bien de l'amiante dans les plaques de toit. L'enquête doit également montrer si les particules d'amiante se sont répandues dans l'environnement de manière plus large. Dès que les résultats seront connus, la municipalité informera la population et prendra les mesures appropriées, si nécessaire.

Le feu est actuellement maîtrisé. On ne connait pas encore la cause de l'incendie. Le Rukkelingenweg restera fermé pour le moment, conclut la commune sur son site.

Un message d'alerte envoyé aux francophones ... en néerlandais

Un risque de présence d'amiante dans le toit ayant été signalé, la commune de Riemst a décidé d'envoyer une alerte par le système be-alert. Une alerte qui est arrivée sur des GSM (à Juprelle et Bassenge notamment) en néerlandais et sans traduction.

Pourquoi? Nous avons posé la question à Benoît Ramacker, le porte-parole du centre de crise: "Il y a eu un incendie dans la commune de Riemst, et la commune a décidé de déclencher une alerte par SMS, via le système be-alert. La particularité, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les antennes GSM à proximité ont poussé un message beaucoup plus loin. Certains habitants francophones de Bassenge par exemple ont reçu ce message de la commune de Riemst. On peut comprendre que les personnes souhaitent recevoir le message dans leur langue. Ici, c'est la commune néerlandophone de Riemst qui a déclenché le système, elle utilise la langue administrative de sa commune, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai que ça a poussé le message un peu plus loin que prévu mais l'objectif est atteint: c'est d'avoir alerté les personnes directement concernées".