Incendie à Liege Airport : la partie du bâtiment de stockage touchée doit être démolie

Un incendie a détruit une partie d’un bâtiment de l’aéroport de Liège la nuit dernière. Les dégâts sont uniquement matériels.

Dans le hangar qui a brûlé était stocké du matériel de la société de manutention Aéroservices et de la compagnie cargo américaine Western Global. Il appartient à la Société Wallonne des Aéroports dont Maxime Dujardin est le directeur technique : "C’est un bâtiment propriété de la Sowaer que nous concédons à la société de gestion de Liege Airport pour y mener ses activités commerciales. La partie la plus touchée contenait des pièces de rechange pour de la petite aviation, ce qu’on appelle dans le jargon l’aviation générale. Aucun avion n’a été touché. Pas de dégât au niveau du parc pétrolier situé juste à proximité du hangar, pas de dégât aux aérogares et pas de blessé. La découverte du feu a été faite par des personnes qui venaient chercher des pièces et qui ont vu des flammes sortir du bâtiment." Il était alors un peu moins de 22 heures 30.

Un incendie très violent mais à l’impact très limité

Le capitaine Vincent Bouffa de l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs raconte : "L’incendie était déjà très violent à l’arrivée des premiers pompiers. Juste à côté se trouve le dépôt de carburant pour les avions, donc nos premiers efforts ont été concentrés pour protéger le dépôt, qui n’a jamais été menacé." Au plus fort de l’intervention, quelque 45 pompiers ont été mobilisés. Elle a duré jusqu’aux alentours de 8 heures 30.

Liege Airport fonctionne surtout la nuit, avec une centaine de mouvements. L’impact de l’incendie a pourtant été léger. "L’activité de l’aéroport a été suspendue pendant 20 minutes à une demi-heure.", explique Christian Delcourt, le porte-parole de Liege Airport, "Il y a eu sept vols qui ont été détournés vers d’autres aéroports. Et, à partir de minuit, les opérations ont pu se dérouler tout à fait normalement et nous avons gardé l’aéroport opérationnel, c’est aussi très important."

Une démolition nécessaire

Il est très vite apparu que la partie incendiée du bâtiment devait être démantelée rapidement. "Il y a d’abord des risques d’effondrement mais c’est surtout parce que le bâtiment est beaucoup trop dangereux pour nous.", expliquait ce jeudi en fin de matinée le capitaine Vincent Bouffa, "On ne peut pas avoir accès au bâtiment pour continuer les extinctions. A l’intérieur, il reste encore quelques points chauds sur lesquels on ne sait pas engager du personnel, pour aller les éteindre."

Une reconstruction suivra-t-elle la démolition ? Il est encore trop tôt pour le savoir, comme l’explique Maxime Dujardin de la Sowaer : "Il y a toute une partie qu’on pourrait conserver. On va se mettre autour de la table dans les prochaines semaines avec la société de gestion pour voir les projets qu’ils ont pour la zone, voir si finalement il est utile de reconstruire un même type de bâtiment ou d’en profiter pour changer d’activité à cet endroit-là."

L’enquête devra déterminer la cause de l’incendie.