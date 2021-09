Inauguration officielle de la cathédrale de Liège après 5 ans de rénovation

Après 5 ans de rénovation, la cathédrale de Liège sera officiellement inaugurée ce jeudi.

Une nouvelle porte d'entrée en laiton doré

Des artisans ont retravaillé la toiture, les charpentes, les corniches, les pinacles et les pierres trop poreuses. Une nouvelle entrée principale a également été installée. Elle n'est plus de style néogothique. Désormais, il s'agit d'une double porte plus contemporaine, en laiton doré. L'Abbé Michel Teheux est mécène des travaux. Il explique l'origine de ce choix esthétique: "On ne savait pas, pour celui qui ne connait pas, où était l'entrée de la cathédrale. Et donc l'idée était de se dire qu'il faut souligner l'entrée comme un point d'exclamation dans cette façade de la cathédrale".

Une nouvelle porte qui ne fait pas l'unanimité: "Quand ils ont placé cette porte, évidemment, il y a quelqu'un qui l'a photographiée et qui l'a mise sur les réseaux. Et alors, il y a eu un déchainement, avec des positions variées. Les unes très très positives, élogieuses, et d'autres qui l'étaient moins, notamment parce qu'il y a un arc de cercle dans la porte qui donnait à penser que ça ne convenait pas du tout pour une cathédrale. Nous sommes dans de l'art contemporain, donc par essence symbolique, non figuratif, et donc l'interprétation de chacun est là".

L'expression d'une quête de l'homme

Lambert Wers est le Doyen de la cathédrale. Ce qui lui plait dans cet édifice rénové, c'est surtout la luminosité: "Mon coup de cœur, il est un peu général: c'est la luminosité qui évoque pour moi de la beauté. Si ça évoque de la beauté, on est tourné aussi à devenir meilleur. Et donc ça évoque le bien ou le bon. C'est aussi l'expression d'une quête, d'une quête de l'homme marquée dans la matière que sont les pierres, les vitraux ou d'autres matériaux, qui est une quête de sens, ou une quête d'un au-delà de soi que nous, les chrétiens, nous appelons une transcendance, un au-delà de nous-mêmes, ne fut-ce que par la forme et par la dimension verticale que représente une cathédrale".

Une séance académique et un spectacle dès 18 heures

Le public découvrira le nouveau bâtiment au son d'une cantate écrite par l'Abbé Michel Teheux. Luc Petit s'occupe de la scénographie. Il décrit sa collaboration avec l'Abbé. "Je connais bien Michel depuis des années donc, forcément, il a écrit un texte, et sur ce texte, on s'est dit tiens, ce serait bien de travailler avec tel ou tel artiste qu'on connait et avec qui on a l'habitude de travailler pour illustrer des passages du texte. Par exemple, à un moment donné, il parle de la mer, de l'ouverture de la mer, et donc on fait tout un passage avec une artiste qui fait du tissu aérien pour évoquer ce moment-là. Il fait tout un texte sur les anges, et j'ai des danseurs qui peuvent évoquer les anges et monter à trois ou quatre mètres de haut au-dessus du public pour pouvoir venir s'adapter à la musique qu'il a fait composer".

Ce jeudi, à 18h45, le public pourra donc découvrir cette cantate. C'est Luc Baiwir qui se charge de la composition musicale.

Une séance académique sera ouverte dès 18h, juste avant le spectacle. A 19h45, il sera également possible de visiter librement la cathédrale et d'écouter un concert de carillon.