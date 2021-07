Impressionnant taux d’échec dans une classe de la section équitation de l’IPEA de La Reid

A l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid, moins d’un tiers des élèves de 5e année professionnelle de la section équitation a réussi son année.

Leur formation prépare aux métiers de moniteur d’équitation, d’exploitant de manège, de palefrenier ou de cavalier soigneur, par exemple. 10 élèves sur 14 n’ont pas réussi leur année et il n’y aura pas de seconde session. Ce taux d’échec un peu supérieur aux deux tiers est interpellant.

Didier Longueville, le père d’un des élèves recalés le juge même aberrant. Pour lui, il y a un problème de système : "On est dans une école professionnelle. S’ils arrivent là, c’est qu’ils ont envie de faire ce métier. Donc, qu’on reste exigeant sur les critères liés au métier, je trouve ça tout à fait normal. On voit qu’il y a une exigence, qui est une exigence un peu hors norme. Si on fait 10 sur 10 quelque part, je prends mon fils, en didactique, il est excellent, puis alors il n’arrive pas à faire la tresse de son cheval, ça va être pondéré, en gros, de la même façon. Et puis alors, de l’autre côté, ces élèves, rédiger etc., ce n’est pas forcément leur tasse de thé. Et là, il y a énormément de production de rapports, de documents et donc, soit vous êtes très bon en équitation mais vous n’êtes pas scolaire et vous échouez parce que vous ratez au niveau de l’orthographe etc. Soit, au niveau de l’orthographe etc., ça va, mais vous n’êtes pas au niveau d’excellence dans la branche et vous ratez. Il y a une somme de critères qui, pour moi, est complètement au-delà de ce qui peut être attendu par rapport à ce type d’élève là. Ce qui est dommage, c’est qu’on ne donne pas de deuxième chance, pas de deuxième session, on se retrouve avec un conseil de classe tout-puissant.".

Nous avons sollicité à plusieurs reprises l’IPEA de La Reid et le département enseignement de la Province de Liège, sans pouvoir jusqu’ici obtenir leurs points de vue.