Importantes imprécisions dans l'Almanach de Liège 2020

Des erreurs se sont glissées dans l’Almanach de Liège 2020. Les heures de lever et de coucher du soleil ne correspondent pas avec la réalité. Ce décalage n’a pas échappé aux lecteurs.

Le soleil s’est-il couché 45 minutes en retard aujourd’hui? C’est la question que s’est posée Anne-Françoise en consultant son Almanach de Liège. Depuis des années, la fidèle lectrice note tous les jours les heures du coucher du soleil. Une tradition qu’elle hérite de son père et qu’elle exécute minutieusement. Ses observations quotidiennes la rendent pourtant méfiante à l’égard de l’édition 2020 du calendrier: "J’ai remarqué une chose étrange. Le premier janvier, le soleil s’est couché à 16h04, alors que la veille, le 31 décembre, il s’était couché à 16h46. Je ne m’explique pas le changement de 45 minutes qui est quand même important."

Une erreur de fuseaux horaires

L’Almanach de Liège, édité depuis 196 ans par la maison d’édition Casterman, se trompe donc dans ses prévisions. Anne-Françoise n’est pas la seule à le reporter. Sur les 20 000 acheteurs annuels, plusieurs ont adressé des courriers électroniques à la maison d’édition. "Il y a peu de jours qui passent sans qu’on nous fasse la remarque. Ça prouve qu’on a un lectorat attentif," observe Simon Casterman, en charge de la publication de l’Almanach. Il explique: "Il y a effectivement eu une erreur dans cette édition. Une confusion des fuseaux horaires sur toutes les heures de lever et de coucher du soleil. Heureusement, on s’en est vite rendu compte. Nous avons décidé de corriger et remplacer les Almanachs de tous ceux qui le souhaitent."

Tout va bien donc: le soleil n’était pas en retard!