Important agrandissement en vue pour le Domaine des Hautes-Fagnes

Le Domaine des Hautes-Fagnes à Ovifat est dans l’attente d’un permis pour d’importants travaux d’agrandissements. Sa capacité d’accueil augmenterait de 30 personnes et certaines de ses installations tripleraient de volume.

Une réunion d’information sera organisée le 30 mars en préalable à l’étude d’incidence, mais Pauline Petta, la directrice générale de l’établissement, lève un coin du voile sur les travaux prévus dans ce secteur pourtant durement touché par la crise Covid.

" Il y a une grande partie en interne qui va être agrandie, mais nous avons surtout des logements insolites qui vont voir le jour en extérieur, dans le parc. Là, on part sur un standing un peu plus haut, avec 14 chalets spa pour deux personnes. Et puis le spa extérieur va également être très fort agrandi puisqu’aujourd’hui nous avons 1500 m² de spa extérieur et nous en aurons approximativement 5000 au final ", détaille-t-elle.

Des travaux que la crise Covid n’a pas remis en question : " Pas du tout, parce que c’était tout à fait prévu avant cette crise, donc le Covid ne nous a absolument pas freinés. Je pense justement qu’avec ce Covid, les gens n’ont pas hésité à se recentrer, prendre du temps pour eux, des pauses qu’ils ne prenaient peut-être pas avant, et donc ça nous a renforcés dans notre idée de faire ces gros travaux ", affirme Pauline Petta.