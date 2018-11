Impact: le festival des nouvelles technologies et des arts numériques au Théâtre de Liège

Près de 7.000 spectateurs l'ont découvert l'année dernière, c'est le festival Impact. Consacré aux nouvelles technologies dans le domaine des Arts de la Scène, la deuxième édition de ce festival, initié par le Théâtre de Liège, est en cours, non seulement à Liège mais aussi dans différentes villes de l'Euregio: Aachen, Eupen, Hasselt et Maastricht. Jonathan Thonon, coordinateur du festival Impact: "On voit en effet aujourd'hui que tout ce qui émerge autour de l'imagerie numérique, autour de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, a un impact véritablement important sur la manière dont on diffuse les spectacles, dont on les montre, mais aussi sur la créativité des artistes eux-mêmes".

Belle illustration de l'effet de ces nouvelles technologies sur la créativité, le spectacle Odyssée du metteur en scène bruxellois Pierre Megos. Une création mondiale: "Odyssée est une création autour d'une articulation entre cinéma et théâtre, l'idée étant de créer un film en direct, non pas en se filmant avec une équipe de tournage, mais en s'incrustant en direct dans un décor qui aura été préalablement filmé. C'est une performance assez impressionnante".

Le festival Impact propose non seulement des spectacles mais aussi des rencontres-conférences ou encore des ateliers. Clou de cette édition 2018, l'installation de Chi-Yung Wong, un artiste de Hong-Kong. Jonathan Thonon: "Il a travaillé très longtemps avec des scientifiques sur la question du stress, et il s'est posé la question de savoir comment, finalement, l'art, la lumière et la musique, pouvaient devenir un outil curatif". Une installation immersive de 20 mètres de long sur 5 mètres de large, à découvrir jusqu'au 20 novembre, au Théâtre de Liège.