Imagerie medicale : Osimis a transformé la crise en opportunité

L'année 2020 et la crise du coronavirus n'auront pas été que négatives pour les entreprises aidées par l'incubateur WSL. Sur les 62 startups partenaires, 10 ont subi des effets négatifs, leurs marchés se sont arrêtés ou ont fortement ralenti, mais "41 n'ont subi aucun impact" annonce WSL et 7 ont réussi à transformer la crise en opportunité.

La société Osimis, qui tarvaille au Val-Benoît, a pu répondre à des demandes urgentes dès le début de la crise du coronavirus, avec une espèce de super dropbox pour transferer des fichier d'imagerie médicale : "La crise nous a donné en partie plus de travail, pour des demandes qui sont venues en urgence et auxquelles nous avons répondu sur le champ" nous explique son patron Frederic Lambrechts.

"Voici à l'écran l'examen d'un patient d'une cinquantaine d'années atteint du coronavirus. Cet examen est anonymisé. Ce fichier, nous l'avons extrait des serveurs d'imagerie médicale du CHU de Liège pour l'envoyer à une société qui va établir un rapport et ce rapport va permettre au pneumologue d'établir son diagnostic.

Le CHU et quelques autres sont venus nous trouver pour les aider à faire ce transfert d'imagerie médicale, de manière sécurisée. C'est notre spécialité. Leur besoin était urgent et nous avions la solution dont ils ne disposaient pas chez eux. Nous avons développé la routine pour pouvoir facilement extraire les données, les envoyer, récupérer le résultat et réintégrer tout ça dans un serveur de l'hôpital. Nous sommes en quelque sorte les McGyver de l'imagerie médicale."