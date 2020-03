Ils veulent installer un wagon thermos devant le musée de la métallurgie à Liège

C’est le projet majestueux d’une poignée de nostalgiques du passé industriel de notre région. Les Vagons-thermos, ressemblent à des torpilles. Ils transportaient la fonte liquide de Seraing à Chertal. C’est un témoignage des activités sidérurgiques que plusieurs passionnés, ainsi que le musée, veulent sauver.

Le sauver et le transférer boulevard Poincaré, en ville, sur le terre-plein devant la maison de la métallurgie et devant la Médiacité. Ces wagons sont appelés poches torpilles, à cause de leur forme effilée. "Il y a un thermos. Il est réalisé avec des matériaux isolants et réfractaires de façon à ce que la fonte qui est à l’intérieur ne perde pas de température", explique François Pasquasy, historien de la sidérurgie.

Depuis la construction de Chertal jusqu’à l’arrêt des hauts-fourneaux, Liège a été tous les jours traversée par des milliers de tonnes de fonte en fusion. Aucun de ces wagons ne s’est jamais renversé. Ces wagons pèsent 250 tonnes et ils ont une capacité de 150 tonnes de fonte.

Les initiateurs du projet comptent obtenir un subside de la Région et installer leur wagon thermos d’ici un an.