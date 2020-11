Il y aura bien un jardin commun en Outremeuse

C’est une histoire qui finit bien ! Les habitants du quartier d’Outremeuse devraient devenir propriétaire du terrain de la Porte-aux-Oies. Le passage chez le notaire est prévu aujourd’hui. Réunis en coopérative, les habitants n’avaient pas remporté la vente aux enchères mais un accord est intervenu dans la journée d’hier entre la coopérative et le nouveau propriétaire du terrain. Un jardin de quartier y sera créé. Reste à présent à trouver les 30.000 euros manquants pour boucler le budget de ce projet citoyen. "Nous sommes convaincus que ce "Jardin de quartier", qui a été rendu possible par la contribution financière de près de 400 personnes et associations, avec le relais actif de milliers d’autres, sera un vecteur de lien social et de qualité de vie dans un quartier populaire qui a été durement éprouvé, depuis plusieurs décennies, par les dynamiques de destruction de l’urbanité" annonce la SCRL les Biens Communaux, sur sa page Facebook.