Il y a un an, l'attaque terroriste de Liège faisait 3 morts

29 mai 2018, 10h34. L’alerte est donnée. Deux policières et le passager d’une voiture viennent d’être tués. Le meurtrier s’est réfugié à l’Athénée de Waha boulevard d’Avroy au cœur de Liège. Il a une otage. Moins d’une demi-heure plus tard, le tueur est abattu par le peloton anti-banditisme. Son nom : Benjamin Herman.

Le tueur, vêtu de noir, repère les policières. Il fait demi-tour et les suit. A l’angle du boulevard et de la rue des Augustins, devant le café du même nom, il les surprend, les attaque de dos à l’arme blanche. D’abord Lucile Garcia puis Soraya Belkacemi qui n’a pas le temps de réagir. Elles sont sauvagement poignardées. Leur gilet pare-balles n’aura été d’aucun secours. Elles décèdent sur place. Leur assassin s’empare de leur arme de service. Chacune est chargée de 17 cartouches.

Darifa Imaankaf est femme d’ouvrage. Elle travaille à l’Athénée de Waha. Dans le hall de l’établissement scolaire, elle est seule à ce moment-là. Elle se retrouve nez à nez avec le tueur et ses deux armes braquées sur elle. Darifa garde son sang-froid. Sa première préoccupation est d’éviter qu' Herman ne pénètre dans l’école pour y faire un carnage. Elle entame le dialogue, tente de le calmer. Grâce à elle, l’homme n’ira pas plus loin dans l’école. Il lui demande si elle est musulmane, si elle est pratiquante. Il lui dit alors qu’il ne lui fera pas de mal et désigne sa cible : les policiers à l’extérieur.

Attentat terroriste

Benjamin Herman, 36 ans était originaire de Rochefort. Il était connu de la justice pour de nombreux délits et faits de violence de droit commun. Il avait séjourné à plusieurs reprises en prison. Il en était d’ailleurs à son 14e congé pénitentiaire. Sorti de la prison de Marche la veille, il avait déjà fait, le soir même, une autre victime : Michael Wilmet, un ancien codétenu, tué à On (Marche). Herman avait ensuite attendu le matin pour prendre le train et venir à Liège poursuivre son périple mortel. On apprendra très vite qu’il s’était qu’il côtoyait des détenus radicalisés, que l’information avait bien été transmise. L’attaque de Liège a très vite été qualifiée de terroriste. Le groupe terroriste Etat Islamique n’a d’ailleurs pas manqué de la revendiquer.