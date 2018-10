Il y a-t-il encore quelqu'un pour présider Publifin ?

Depuis vendredi, Stéphanie De Simone n'est plus présidente.C'était prévu, c'était attendu, puisqu'elle n'était plus candidate aux élections du 14-octobre; elle savait que, dès qu'elle ne serait plus élue provinciale, elle ne remplirait plus les conditions légales pour siéger au conseil d'administration, et qu'elle devrait quitter son poste. Elle a finalement "régné" neuf mois.

Elle est remplacée, depuis vendredi par...... personne. Enfin, personne n'est, à ce stade, en mesure de dire qui lui succède. C'est la conséquence d'un changement dans les statuts de Publifin, une modification votée en assemblée générale au début du mois, qui aurait du s'appliquer à partir de juin, mais dont la date a été avancée: désormais, c'est un délégué ou une déléguée d'une commune qui doit présider aux destinée de l'intercommunale. Ils ne sont plus que cinq, parmi les onze administrateurs. Entre les incompatibilités, les cumuls de mandats, les retraites politiques, et les changements consécutifs au récent scrutin, les difficultés de procédure n'ont à l'évidence pas été anticipées.

Les préparatifs d'un héritage... putatif

Un autre article nouveau a été ajouté aux statuts: il est publié ce lundi, et il pourrait influencer l'avenir de manière déterminante. Il définit comment les villes et communes vont se "partager" Publifin si les provinces viennent à disparaître. Cette éventualité est très sérieusement envisagée par le gouvernement wallon. Or, la province de Liège possèdela majorité du capital de Publifin. Le reste est dispersé entre une septantaine de municipalités. Elles vont pouvoir acquérir les actions, en proportion des titres qu'elles détiennent déjà. Mais il y en a pour deux milliards, environ. Et la plupart des localités sont déjà fort endettées. Des facilités de paiements sont prévues, par exemple un étalement sur... 27 ans. Et si des actions ne trouvent pas preneur, il est prévu de les annuler. Ce mécanisme permettrait aux liégeois, aux sérésiens et aux herstaliens, parmi les plus gros des "petits actionnaires", sans qu'ils n'aient à débourser des sommes folles, d'augmenter le poids qu'ils pèsent actuellement dans Publifin.