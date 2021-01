Il y a 150 ans, un couple de fiancés se perdait dans les Fagnes, prisonnier du froid et de la neige

Le week-end dernier, souvenez-vous, de nombreux pompiers et forces de police ont recherché pendant de longues heures aidés d'un imposant matériel, des promeneurs perdus dans les Hautes Fagnes enneigées. Ironie du sort, ceci n'est pas sans rappeler la tragédie qu'a vécu un jeune couple de fiancés voici tout juste 150 ans, morts de froid au cœur des Fagnes après s'être perdus, et dont le souvenir est perpétué par une célèbre Croix dressée en pleine nature fagnarde.

Perdus, prisonniers de la neige et du froid

L’hiver est rude en ce mois de janvier 1871, mais il n’a pas entamé l’amour qui unit une jeune femme de Xhoffraix, Marie Solheid, 24 ans, servante à Hèvremont, et François Reiff, un Bastognard de 32 ans, terrassier sur le chantier du barrage de la Gileppe.

Bien décidés à se marier, ils doivent se rendre à Xhoffraix, en territoire prusse à l’époque, pour obtenir des papiers, et le plus court est de traverser les Fagnes. José Laurent, organisateur du pèlerinage annuel à la Croix des Fiancés, raconte: "Le 21 janvier, ils se trouvent tous les deux dans un café à Jalhay, avec l'intention de partir vers Xhoffraix. Il neigeait, comme souvent en Fagne au mois de janvier, et il y avait encore moins de points de repère à l'époque. On a d'anciens documents photographiques où l'on voit que la Fagne est nue. Ils se sont perdus, prisonniers de la neige et du froid".

Les corps retrouvés à 8 jours d'intervalle

Les moyens de recherche en Fagnes sont à l’époque dérisoires, et en mars, survient la macabre découverte: "Un douanier prussien découvre le corps de Marie, mais avant cela, François a été découvert par un habitant de Solwaster. Le 13 mars, c'est donc François qui est trouvé, et le 22 mars, c'est Marie".

Depuis le drame, une Croix dite des Fiancés est plantée là où Marie a été retrouvée, à quelque 2 km de la Baraque Michel. 150 ans plus tard, elle dégage toujours autant d’émotion.

Un concert de carillon en hommage aux fiancés

Et pour célébrer les 150 ans de ce drame des Fagnes, un concert sera donné sur le carillon de l'église Notre-Dame des Récollets à Verviers ce vendredi à 16 heures. La carillonneuse titulaire, Marie-Madeleine Crickboom, exécutera trois pièces liées à l'histoire des fiancés, l'une écrite par Jean-François Maljean, une autre du chanteur wallon Jacques Lefèvbre, et une composition propre de la carillonneuse inspirée du son de la cloche des égarés conservée au Musée des Beaux-arts de Verviers.