Il n'aurait pas fallu toucher ce faon

Ce faon était seul dans la forêt. Se laisser attendrir par ses grands yeux, le prendre dans ses bras et l'emmener... c'est ce qu'il n'aurait pas fallu faire. C'est pourtant ce qui est arrivé ce week-end à un promeneur, ami de l'expert animalier Gaëtan Doppagne.

"Mon ami se promenait dans les bois avec sa fiancée. Il a trouvé un petit faon. Il m'a appelé pour savoir quoi faire. Je lui ai dit de ne surtout pas le toucher, mais malheureusement, c'était déjà fait. L'animal tremblait. Il s'en est fait mal. Il ne pensait pas mal faire. Il'a repris et c'était une erreur. Une fois que le petit a été touché, les parents ne s'en occupent plus.

Ce faon n'était pas abandonné

Comme il l'avait déjà repris, nous avons contacté CREAVES à Theux, pour qu'ils puissent récupérer l'animal dans les plus brefs délais et s'en occuper. CREAVES, c'est un centre de revalidation pour les animaux. Ils vont s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit possible de le relâcher dans la nature.

C'est un faon qui avait à mon avis une ou deux semaines au maximum. Dans des cas comme ça, il faut savoir que quand les promeneurs arrivent, les animaux adultes s'écartent. Les petits sont cachés et les parents reviennent dès que les humains s'éloignent. On croit qu'il est à l'abandon, mais dans la plupart des cas, les adultes ne sont pas loin. Quand vous voyez un faon en forêt, il n'est pas abandonné. Il faut le laisser."