Il a fallu aller jusqu’au conseil d’Etat pour reloger l’administration communale de Trooz

Depuis la mi-juillet, tous les immeubles des services administratifs de la localité sont sinistrés. Pour assurer la continuité, des agents ont été dispersés dans divers endroits, parfois sur le territoire de l’une ou l’autre commune voisine. Le bourgmestre a donc cherché une solution moins provisoire, plus proche des usagers. Il l’a trouvée, avec ce vaste bâtiment, qui appartient aux héritiers d’un garagiste du coin décédé en février dernier et qui héberge d’ailleurs sa collection d’une centaine de voitures anciennes. Les activités muséales ont été mises entre parenthèses depuis plusieurs mois. Déménager quelques véhicules permettrait de dégager une superficie capable d'accueillir plusieurs dizaines de bureaux, et une salle de bal attenante peut servir de réfectoire et de vestiaires. Un terrain à l’entrée devrait permettre d’installer quelques conteneurs de chantier, histoire d’assurer un confort professionnel minimal pour les travailleurs et pour l’accueil des citoyens.

Des discussions se sont alors engagées pour une mise à disposition partielle du site. Engagées dans un climat positif, d’abord, puis les pourparlers ont tourné à l’aigre. Le bourgmestre, qui ne décolère pas, a fini par signer un arrêté de réquisition. Vendredi dernier, les propriétaires ont déposé une requête en suspension d’extrême urgence au conseil d’Etat. Ils s’estiment lésés, privés de la jouissance d’un bien pour lequel ils viennent de débourser parfois de fortes sommes, en droits de succession. Privés, pour une durée indéterminée…

Les magistrats ont siégé dès le samedi après-midi, et ils ont tranché sur-le-champ : les demandeurs ont été déboutés. Ce mercredi, des experts ont dressé un état des lieux et les fonctionnaires devraient arriver endéans la semaine.