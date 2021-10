Icomos (Patrimoine mondial de l'Unesco) incite la Ville de Spa à ne pas démolir le Golf Hôtel

La Ville de Spa a acté fin septembre la démolition du Golf Hôtel pour le 8 novembre prochain. L’établissement centenaire est dans un triste état après avoir été laissé à l’abandon durant des années, puis suite à un incendie. L’immeuble présente toutefois un cachet particulier, raison pour laquelle l’opposition Alternative-Plus s’oppose à cette démolition. Et ce parti vient d’ajouter à son argumentaire une lettre envoyée le 10 septembre à l’administration communale par Icomos Wallonie, le comité national de l’organisation consultative du comité du Patrimoine mondial de l’Unesco. Un courrier qui met en garde les autorités communales par rapport à cette démolition.

C’est Icomos qui avait rendu un avis favorable à la reconnaissance de Spa et de dix autres villes thermales au patrimoine mondial de l’Unesco. A ce titre, sa mission est aussi de veiller à l’état de conservation des biens inscrits à celui-ci et au respect des responsabilités et obligations qui en découlent. Dans son courrier, l’organisme écrit : "Icomosplaide en faveur d’un réexamen fondamental du dossier du Golf Hôtel, édifice centenaire inscrit à l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel de Wallonie, avec une pastille soulignant sa valeur particulière. Logiquement, le bien se trouve dans le périmètre du classement UNESCO. Certes l’incendie a endommagé cet immeuble, mais sans pour autant irrémédiablement compromettre sa restauration. Nous estimons que sa démolition serait une perte significative pour le patrimoine spadois en contradiction avec la reconnaissance internationale obtenue ainsi qu’un très dangereux signal pour l’avenir".

Un avis connu des autorités communales au moment d’acter la démolition programmée du Golf Hôtel.