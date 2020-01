Hytchers : une application qui permet aux conducteurs de transporter des petits colis

Hytchers, une start-up liégeoise, propose à tous les conducteurs de transporter et de livrer des colis qui se trouvent sur leur chemin. Les transporteurs ne sont pas payés mais en échange, ils reçoivent des bons d’achat a utilisé chez les partenaires Hytchers. La chaîne de vêtements JBC va utiliser ce service pour les retours des colis commandés par internet.

"C’est une application mobile qui permet à monsieur et madame tout le monde de transporter des petits colis qui se trouvent sur la même route qu’eux. Il suffit d’installer l’application et entrer son itinéraire. Ensuite, l’utilisateur verra les colis qui se trouvent sur son chemin et qui peuvent être transportés entre des points collectes du réseau Hytchers", explique Jonas Douin, cofondateur de la start-up Hytchers. La société Hytchers traite entre 2000 et 3000 colis par mois. Ce chiffre devrait encore augmenter grâce à de nouvelles collaborations