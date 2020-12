Wifi, GSM, antennes-relais, 4G, commandes à distance, four à micro-ondes… L' ISSEP, l’Institut Scientifique de Service Public wallon, recherche des volontaires pour une étude sur l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Migraines, acouphènes, vertiges, fatigues rougeurs… Autant de symptômes souvent évoqués par les personnes qui se qualifient d’électro-hypersensibles (EHS). L’Issep veut tester des personnes, sensibles et non sensibles. Elles seront exposées à des sources électromagnétiques dont elles devront deviner la présence ou non. Car l’électro-hypersensibilité fait encore douter le monde scientifique.

Un test à l’aveugle pour déterminer la présence d’ondes wifi ou de GSM Hypersensibilité aux champs électromagnétiques : une étude wallonne cherche des volontaires - © A tout moment, un bouton poussoir permet de stopper les ondes, réelles ou non Benjamin Vatovez est l’ingénieur physicien responsable de l’étude à l’Issep : "Nous allons effectuer des tests de provocation en double aveugle : une personne volontaire est installée dans un local dans lequel se trouvent des sources de champs électromagnétiques. Durant certaines séances, les sources sont actives. Et durant d’autres séances, les sources ne le sont pas. Ni le volontaire, ni l’observateur, qui se trouve également dans le local, ne savent quand il y a émission. Dans notre cas, on a des signaux d’antennes de téléphonie mobile, du wifi et des téléphones sans fil." Les personnes qui souffrent d’électrosensibilité souffrent de symptômes qui ne sont absolument pas remis en question. Par contre, l’hypothèse que ces symptômes sont dus à l’exposition à des champs électromagnétiques est toujours discutée. L’objectif, c’est de savoir si une personne ou un groupe de personnes est capable de réellement déterminer quand elles sont exposées à des champs électromagnétiques." L’étude prévoit quatre à treize séances de test. Les séances dureront entre 30 et 120 minutes. Les tests ont été conçus en collaboration avec des personnes EHS : "Il y a le fait que certaines personnes peuvent ressentir des symptômes plus tard que d’autres, ou plutôt à certaines fréquences. Nous avons prévu que les personnes puissent appuyer sur un bouton de pause qui va arrêter l’exposition réelle ou non. "

Nicole a dû changer de mode de vie à cause de son électro-sensibilité Nicole utilise du tissu anti-onde pour dormir et se protéger quand elle sort - © Tous droits réservés En Belgique, l’asbl AREHS milite pour la reconnaissance de l’électro-hypersensibilité. Elle compte environ 350, membres. Pour Nicole Waucquez, en tout cas, pas de doute : cette pilote d’avion de 74 ans vit dans une maison isolée à Ferrières, en pleine Ardenne. "J’ai été obligée de déménager parce que je ne supportais plus les ondes électromagnétiques à l’endroit où j’étais. On a aménagé certaines isolations du garage en aluminium." Je suis confinée depuis 16 ans ! A l’intérieur, le GSM doit être coupé et pas d’ordinateur. "Le téléphone portable, c’est limité à 20 secondes, et encore… sur haut-parleur ! Quand je fais mes courses, j’ai une écharpe anti-ondes, une casquette de protection dans laquelle il y a le même tissu, composé de micro fils d’argent et de cuivre, qui font barrage aux ondes électromagnétiques." Cet équipement, Nicole l’utilise dans les magasins ou quand elle rencontre des personnes avec leur GSM allumé. "Je peux rester 20 minutes, une demi-heure tout au plus. Ce qui veut dire : pas de sortie, pas de restaurant, rien du tout. Je suis confinée depuis 16 ans." Nicole a même aménagé son lit avec du tissu anti-ondes : "C’est un baldaquin, une cage de farfadet en fait." Sans ça, impossible de dormir. "J’ai des insomnies, des maux de tête, le cœur qui bat la chamade… Je ne supporte pas quoi !"

Pour se rassurer, Nicole utilise un dosimètre d'ondes - © Tous droits réservés Nicole a eu des problèmes de vue il y a 25 ans. Son ophtalmologue a suspecté à l’époque le GSM. Et puis, il y a 16 ans, son électrosensibilité s’est traduite par des symptômes physiques : "J’avais des acouphènes, des sifflements dans les oreilles, le cœur qui s’emballait, mais surtout un état de burn-out. C’est indescriptible. On ne gère plus rien, On est complètement à côté de nos pompes. J’ai dû changer littéralement mon mode de vie. Et là, depuis que je suis ici, ça fait 10 ans, je peux dire que ça va." Et à ceux qui parlent de maladie psychosomatique ? "Non, j’ai été trop malade. Je me suis aussi posé la question." A noter qu’une une proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’électro-hypersensibilité est à l’étude au Sénat.

