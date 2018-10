Huy: vers un pacte de majorité PS-IDHuy-MR

La tendance est nettement marquée à Huy. Même si le PS n'a pas de majorité absolue, il reste le parti fort, suivi par Écolo qui ne s'attendait pas à une telle progression.

Vu le score personnel de Christophe Collignon (2.198 voix) et les douze sièges de la liste PS, le maïeur rempile pour un nouveau mandat à la tête de la Ville de Huy. "On est ouvert à tout. Je suis actuellement au Parti. Rien n'est encore véritablement décidé", a déclaré Christophe Collignon lundi après-midi.

Écolo de son côté fait une percée remarquable en obtenant sept sièges. Les écologistes se réjouissent de la confiance accordée par la population hutoise. "C'est un signal clair de l'électeur. De notre côté, on va tout faire pour faire respecter ce signal-là. On a rencontré Christophe Collignon ce matin et on va prendre le temps. La situation aurait pu être différente, mais ici elle est limpide. Il n'y a pas d'autres solutions si on veut respecter le choix de l'électeur et le signal qui a été lancé", a ajouté Samuel Cogolati.

Un pacte de majorité PS-IDHuy-MR

Après discussions, à Huy, un nouveau pacte de majorité est sur le point d'être signé. Ce pacte va réunir les partenaires du précédent collège avec à la barre le Parti Socialiste, grand gagnant du scrutin, le perdant IDHuy qui passe de 4 à 2 sièges et le MR qui conserve ses trois conseillers communaux. La majorité sortante a recueilli plus de 55% des voix des hutois, c'est une adhésion, c'est normal de repartir ensemble, a expliqué Christophe Collignon lors d'une conférence de presse.

C'est donc le même Christophe Collignon qui assumera le maïorat, fort de ses 2198 voix de préférence, soit plus qu'Anne-Marie Lizin aux communales de 2012. Le PS a aussi négocié avec Ecolo, qui a augmenté son score de deux sièges. Chacun des deux partis semblait trouver l'autre trop gourmand en postes d'échevins. Christophe Collignon souligne aussi avoir été rebuté par la campagne d'Ecolo, qui voulait "faire du Huy autrement". Le bourgmestre veut une majorité "qui se reconnaît dans le projet qui est défini pour Huy".

Les rapports de force au sein du collège sont modifiés. Le PS prend un échevinat supplémentaire. Le MR aura un échevin qui sera Jacques Mouton (de retour aux finances puisqu'il a gagné son match aux voix contre son colistier Christophe Pire) et la présidence du conseil communal (pour Magali Dock). IDHuy aura une échevine aussi. Françoise Kunsch exercera des compétences plus culturelles autour des musées, de la citoyenneté et des bibliothèques. Cette répartition a expliqué le bourgmestre Collignon, doit réfléchir les nouveaux rapports de force entre partis au sein du conseil. En plus du mayorat, le PS aura 3 échevins, présidera le CPAS et l'hôpital. Les compétences n'ont pas encore été réparties entre les futurs édiles socialistes hutois.