Huy : une roue à aube pour fournir de l'électricité aux ateliers communaux hutois

Une roue à aube dans le Hoyoux, à Huy, pour alimenter en électricité les ateliers communaux à l’horizon fin 2022. C’est le projet que compte réaliser la Ville grâce à un subside wallon. Outre l’aspect écologique, l’opération pourrait s’avérer rentable.

Une grande roue tournant sur un axe et permettant de produire de l’électricité, c’est ce que la Ville de Huy veut placer dans le Hoyoux à hauteur des anciens ateliers Heine. L’investissement est de 100.000 euros, dont 75 pc de subsides. Et vu la production prévue, financièrement, l’opération est très rentable : " La production prévue pour cette roue à aube est de 50.000 kW/h par an. Il faut savoir que ces 50.000 kW/h annuels vont générer une économie probable de l’ordre de 15.000 euros par an. Donc l’apport communal sera rentabilisé en deux ans. L’avantage aussi de produire avec la force de l’eau, c’est que nous ne produirons pas de CO2 ", se réjouit Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction de Huy.

Cette production ne suffira toutefois pas à assurer l’autonomie des ateliers communaux. Des panneaux photovoltaïques sont donc aussi prévus.

Quant au lieu, il n’a pas été choisi par hasard : " Le Hoyoux est la rivière de Belgique avec le courant le plus important. Cette force de l’eau, de tout temps on l’a utilisée sur le Hoyoux. Quant à la roue à aube, elle est parallèle à l’eau et pas perpendiculaire, et donc elle est toujours en contact avec l’eau mais on ne la voit pas, et elle est dissimulée dans un biais ", ajoute-t-il.

Au 19e siècle, plus de 140 roues hydrauliques étaient installées le long des 28 km du Hoyoux. Un mode de production d’électricité à la mode puisque de nombreux projets du genre voient le jour en Wallonie.