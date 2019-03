Huy : une nouvelle vie pour la fontaine Bassinia

Dès la semaine prochaine, de l'eau coulera à nouveau de la fontaine Bassinia, sur la Grand-Place de Huy. Les carreleurs placent les derniers pavés autour de la fontaine qui est entièrement reconstituée. Il reste à installer l'éclairage et les bancs.

Les Hutois sont ravis de son retour et de la restauration de leur Bassinia : " Il est vraiment bien restauré, c’est vraiment superbe ", "C’est prodigieux, je trouve ça extraordinaire".

Un test a été effectué mercredi matin. D'après Stéphanie Ratz, de la Ville de Huy au service du patrimoine, il n'y a eu aucun débordement et le système d’évacuation et d’écoulement fonctionnait bien. Elle ajoute : "Les travaux de pavement seront terminés cette semaine, il restera ensuite à installer les bancs et un nouveau système d’éclairage. Les bancs devraient prendre place près de la fontaine vers la mi-avril et le système d’éclairage début du mois de mai".