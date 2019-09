La 4e édition du Festival les Unes fois d’un soir est l’occasion de découvrir la nouvelle création de la Cie des 4 saisons. Elle s'appelle Joséphine, il s’agit d’une femelle dragon qui, au départ, se réveille au bout d’une sieste de 6 siècles. Elle va vite se rendre compte que le monde a changé et qu’on est plus à l’époque où on séquestrait les princesses. Se sentant plus femme qu’homme, elle va décider d’accepter entièrement sa féminité. C’est justement toute une partie de la dramaturgie, il s’agit bien d’un dragon transgenre qui se rebaptise Joséphine. Joséphine, une impressionnante structure Cette nouvelle création de la Cie des 4 saisons fait 12 mètres de long et, en hauteur, elle atteint 7 mètres quand elle est entièrement déployée. Il a fallu près de 2 ans pour que ce projet voit le jour. Le squelette de Joséphine est composé de métal mais elle est habillée de tissus de velours pour rappeler le côté masculin-féminin.

Huy: une femelle dragon de 12 mètres au Festival des arts de la rue - © Tous droits réservés Une animation déambulatoire Il s’agit d’un objet ludique mais également interactif. Comme l’explique Frédérique Pohaczka (Cie des 4 saisons). "Elle est impressionnante mais elle est surtout rigolote. C’est on dragon cartoon pas du tout un dragon fabriqué pour faire peur. C’est la copine des enfants puisque nous avons conçu Joséphine pour que les plus petits puissent rejoindre le corps du dragon et partir en ballade avec elle. Ils peuvent ensuite sortir du corps du dragon par sa longue queue qui est transformée en toboggan".

Huy: une femelle dragon de 12 mètres au Festival des arts de la rue - © Tous droits réservés Bande-son L’histoire de Joséphine se décline en bande-son tout au long de ses passages dans les rues et sur la Grand-Place de Huy. Frédérique Prohaczka : "J’ai écrit des textes qui racontent toute cette histoire de dragon qui se réveille très longtemps après s’être endormi. À travers les textes, on retrouve des préoccupations comme la transition, l’écologie et la tolérance. Cela s’adresse à un public familial". Ce 27 septembre, Joséphine dort sur la Grand-Place de Huy. À son réveil, elle va se diriger vers le quai Batta près de la péniche " le ventre de la Baleine " qui est amarrée là-bas. La Cie des 4 saisons Cette Cie existe depuis près 25 ans, elle née de la rencontre entre Frédérique Prohaczka et son compagnon Eric Lefèvre. Lui est un super bricoleur et elle écrit les textes et dessine. Par le passé, ils ont créé l'Arbre Nomade et le Pt'it Manège qui, à chaque fois, leur demande ainsi qu'à leur équipe un énorme travail de création et beaucoup de temps pour concrétiser des vecteurs d'histoires et de rêves. Pour découvrir la Cie des 4 saisons ainsi que tous les spectacles proposés dans le cadre des Unes Fois d'un Soir, rendez-vous sur le site: https://www.huy.be/evenements/les-unes-fois-dun-soir