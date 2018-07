Huy: une exposition sur la restauration du Bassinia

Un jet d'eau, une fontaine publique... Par ces fortes chaleurs, un point d'eau est toujours le bienvenu en centre-ville. La ville de Huy a perdu sa fontaine publique il y a presque 10 ans. Le Bassinia, comme l'appelle les Hutois, a dû être démonté. Il était en trop mauvais état. Et sa restauration vient à peine de commencer.

De retour sur la Grand'Place fin d'année

Le Bassinia devrait retrouver son emplacement initial, juste devant l'Hôtel de Ville, au début de l'année prochaine. En attendant, le musée de la Ville de Huy lui consacre une exposition car la fontaine occupe une place toute particulière dans le cœur des Hutois.

Et certains disent même que le Bassinia est aux Hutois ce que la fontaine de Trevi est aux Romains. Le Bassinia a vu le jour au tout début du 15ème siècle, dans sa première version en tout cas. Il a longtemps été l'un des points névralgiques de la ville, avant l'arrivée de l'eau courante en 1906.

Comme nous tous, le Bassinia subit les effets du temps. Son socle en pierre, son bassin en bronze, coiffé de statues en alliage de différents métaux. Le Bassinia a besoin d'un bon lifting. Sérieux parce que le budget prévu est de près de 400.000 euros tout de même.

Des caméras pour plus de sécurité

La fontaine se retrouvera ensuite sur la Grand'Place, sa place initiale, et pas au musée comme cela a un temps été envisagé. Avec quelques précautions, pour éviter vols et dégradations. Joseph George, premier échevin de la Ville de Huy: "Il y aura un nouvel éclairage qui fonctionnera jour et nuit pour le Bassinia. Et aux quatre coins de la Grand'Place, il y a des bornes qui empêchent aux véhicules de pénétrer sur celle-ci. Il y aura en plus des caméras qui vont permettre de sécuriser notre Bassinia".

Il faudra pas moins de 8 mois de travaux pour remettre le Bassinia sur pied. Et pour y puiser un peu de fraicheur, les Hutois devront donc patienter jusqu'à l'été prochain.

A noter que l'exposition sur la restauration du Bassinia est à découvrir au musée communal de Huy jusqu’au 4 novembre.