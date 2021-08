Huy : une centaine de forains pour le retour de la Foire du 15 août

Après une interruption d’un an due à la crise sanitaire, la Foire du 15 août est de retour à Huy du 6 au 17 août. Les forains s’installeront à nouveau quai d’Arona, avenue Delchambre, Godin et rue Lebeau.

La Foire du 15 août, une des plus importantes de Wallonie, comptera précisément 104 métiers parmi lesquels on retrouve les traditionnels Rallye Enfantin, Caraïbe Folie, Toboggan, Auto-scooter, Pêche aux canards, Tir, Sauterelle, Take Off, Shaker, Coco Bongo, New Dance, Big Apple. Au rayon des nouvelles attractions, citons les métiers à sensation que sont les Bateau Pirate, Techno-Power et Booster XXL.

Comme d’habitude, deux journées à tarif réduit sont prévues les 10 et 17 août. La Foire qui pourra d’ailleurs se prolonger jusqu’au 22 août pour certains métiers.

Par contre, le feu d’artifice tiré du fort, la soirée D.J. Grand-Place et le rassemblement des confréries qui enrichissement traditionnellement la journée du 15 août devront attendre 2022 pour faire à nouveau partie du programme.

Le port du masque sera obligatoire. Désinfections des mains, distanciation et groupes limités à 8 personnes feront aussi partie des mesures sanitaires à respecter.