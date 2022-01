Huy : un projet d’une centaine de nouveaux logements sur le site des anciennes fonderies Felon-Lange

Une réunion d’information aux riverains vient d’avoir lieu. "La réunion d’information préalable a permis de présenter les intentions qu’on avait par rapport à ce site, et elle avait pour objectif de recueillir les observations et les suggestions des riverains", explique Sydney Vandenhende, gestionnaire de développement chez Thomas et Piron, le porteur du projet.

Après une étude d’incidences, les premiers coups de pelles pourraient être donnés d’ici deux ans, comme le précise la gestionnaire de développement : "Sur base de ces observations et suggestions, il y aura une étude d’incidences sur l’environnement qui sera réalisée. Le but de l’étude d’incidences, c’est d’objectiver les choses, d’émettre des propositions concrètes pour réduire, ou en tout cas compenser les éventuels impacts que le projet aurait sur son environnement. Si tout se passe bien, si tout se concrétise bien, dans les deux ans à venir, on espère pouvoir lancer les premiers coups de pelles".