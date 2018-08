Huy: un couple interpellé pour le vol de dix châteaux gonflables du Mont Mosan

On en voit dans toutes les fêtes populaires en ce moment: des châteaux gonflables. Et visiblement, ça a donné des idées à certains. Un couple de trentenaires, originaire de Villers-le-Bouillet, a été interpellé par la police hier. Ils sont suspectés d'avoir volé une dizaine de châteaux gonflables du Mont Mosan de Huy. Des châteaux gonflables d'une valeur totale de 12.000 euros, qui étaient stockés dans un entrepôt à Huy et qui avaient disparu depuis le mois de juin.

Le couple a tenté de les revendre à un brocanteur de Wanze mais celui-ci était un ami du propriétaire du Mont Mosan et était au courant du vol. Il lui a donc signalé les faits, et au moment où les voleurs se sont présentés pour la revente des châteaux gonflables, le propriétaire et la police étaient présents.

L'homme déjà connu pour des faits de vols

Le couple a été arrêté et comparaîtra prochainement en procédure accélérée. Les deux trentenaires se sont justifiés en expliquant qu'ils pensaient que l'entrepôt était abandonné mais l'homme est déjà connu de la justice pour des faits de vols.

C'est une information à lire dans la Meuse et la Dernière heure.