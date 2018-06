Huy: relance du nouveau projet téléphérique

C'est encore un peu tôt pour acheter votre ticket mais le projet de nouveau téléphérique de Huy commence à prendre forme. Il était à l'arrêt depuis plus de 6 ans à cause d’une collision entre un hélicoptère et des câbles de la cabine ; un accident qui avait couté la vie au pilote et à son passager et causé d'importants dégâts matériels. La relance de cet outil touristique est désormais planifiée et le montage financier est enfin bouclé. La dizaine de millions d’euros nécessaires seront financés par la Ville, la Province, la Région wallonne et les assurances. Les travaux devraient débuter l'an prochain et les premiers tickets pourraient être vendu en 2020/2021 après 8 à 9 années d'arrêt forcés.

Pourquoi un si long délai ?

" Ce sont des dossiers compliqués à monter. Il y a eu un accident qui nous a privé du téléphérique et il a d’abord fallu mener des expertises. Maintenant, nous avons le montage financier et déjà les premiers permis de bâtir. Les choses vont pouvoir démarrer " explique Christophe Collignon, bourgmestre de Huy.

L’objectif de ce projet est de faire de Huy une véritable étape touristique, notamment dans la perspective de l’arrêt du nucléaire. La Ville doit trouver d’autres ressources financières. " Pour les finances communales, nous aurons toujours une activité en termes de démantèlement. D’une part, c’est surtout pour donner une vocation à la Ville de Huy pour permettre qu’il y ait encore de l’activité. Et d’autre part, se positionner en matière de tourisme est une chose intelligente parce que le tourisme, par nature, ne se délocalise pas " prévient le bourgmestre.

À quoi devrait ressembler ce nouveau téléphérique ?

Les cabines seront rouges et pourront accueillir chacune 17 touristes. Elles auront une zone d'observation au niveau du plancher. Quant aux 3 stations Batta, du Fort et de la Sarte et l'esplanade en bord de tout, cela sera rénové, modernisé, avec espace Horeca et boutique souvenir. Le téléphérique de Huy dans une boule à neige, c'est pour très bientôt.