Huy : prison avec sursis pour un des tortionnaires de Valentin

Le tribunal correctionnel de Huy a condamné jeudi Philippe C. à deux ans d’emprisonnement avec un sursis pour une période de trois ans. Il était poursuivi pour séquestration et traitements inhumains sur le jeune Valentin.

C’était en 2016, quelque temps avant la soirée dramatique à l’issue de laquelle Valentin Vermeesch a été poussé encore vivant et ligoté dans la Meuse.

Les faits se sont déroulés en présence d’Alexandre Hart, le principal bourreau de Valentin, condamné d’ailleurs à la perpétuité.

L’homme avait ligoté Valentin Vermeesch, avant de le frapper et de lui tirer dessus avec un fusil à billes. La scène avait été filmée. Le propriétaire de l’appartement dans lequel les faits se sont produits et qui était absent ce jour-là, a reconnu Philippe C. sur les images. La vidéo montre la victime suppliant son assaillant d’arrêter de lui tirer dessus.

Valentin avait déposé plainte avant de la retirer, une semaine avant sa mort. Il avait désigné Philippe comme l’auteur des sévices subis.

Lors de l’audience, le prévenu s’était défendu en expliquant qu’il avait été menacé et frappé par Alexandre Hart.

Il écope donc de deux ans d’emprisonnement avec un sursis pour une période de trois ans.