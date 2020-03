Huy pourrait délocaliser son conseil communal ou le tenir à distance

Avec les recommandations et mesures prises pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus, les communes réagissent de manière bien différente en ce qui concerne la tenue de leurs conseils communaux. A Liège par exemple, un conseil s’est tenu le 12 mars, sans mesures particulières. A Waimes, un conseil communal vient d’être convoqué pour le 26 mars. Verviers a annulé son conseil du 30 mars, et puis la Ville de Huy a pris une mesure originale : la délocalisation de son conseil du 23 mars au centre Nobel, un espace plus grand.

" Ce qu’on a prévu c’est d’abord de bien respecter les consignes sanitaires, à savoir les mesures d’éloignement, de distanciation sociale, en prenant une salle plus grande pour tenir le conseil. Nous allons aussi limiter le champ de ce que l’on va soumettre au conseil communal aux actes uniquement urgents. Nous avons demandé à l’opposition de ne pas poser de questions et que les débats soient extrêmement limités ", explique Christophe Collignon, bourgmestre de Huy.

" Dans l’entre-fait, nous avons toutefois reçu une circulaire du ministre Dermagne qui nous explique que l’on pourrait à l’avenir réaliser des conseils communaux en vidéoconférence ou par mail, pour autant que les identifiants soient corrects. Donc j’ai demandé au service informatique d’étudier cette possibilité et nous prendrons langue avec l’opposition et avec l’ensemble des membres du conseil communal pour voir si on tient les conseils de cette manière-là ", précise encore le bourgmestre hutois.

Quant au public, il est invité à ne pas assister au conseil communal.